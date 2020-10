OnePlus Buds Z – os earbuds da OnePlus são divulgados antes do lançamento oficial

Será já na próxima semana que a OnePlus vai dar a conhecer ao mundo os seus novos earbuds Bluetooth com tecnologia TWS. O evento foi confirmado pela própria empresa através das suas redes sociais, com a data de 14 de outubro associada. Neste dia, será também apresentada a nova linha de smartphones OnePlus 8T.

A Internet não gosta de segredos e, portanto, já foram divulgadas especificações e imagens dos novos earbuds.

OnePlus Buds Z – tudo antes do lançamento

Os OnePlus Buds Z serão apresentados em breve em conjunto com os novos OnePlus 8T. Já com várias fugas de informação associadas, surgiram agora renderizações extraídas de um APK enviadas de forma anónima para a comunidade do Oxygen Updater.

Não há, no entanto, indicação de qual o APK associado para verificação da informação.

As imagens divulgadas revelam uma caixa distinta daquela que foi apresentada com os OnePlus Buds, mas o design do produto é semelhante. Ainda assim, a zona que encaixa no ouvido é em borracha, para responder na perfeição às exigências do cancelamento de ruído.

Na caixa é ainda visível um LED na frente e na traseira uma porta UBS-C para carregamento e um botão para emparelhamento.

Este modelo estará disponível nas cores branco, cinza e preto, segundo informações que também já foram partilhadas.

Tal como já referido, os OnePlus Buds Z terão tecnologia TWS associada, com Bluetooth 5.0, e suportarão Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner.

A autonomia será de 5 horas com um ciclo de bateria e com a caixa poderão ir até às 20 horas. Há ainda a indicação de que com 10 minutos de carga poderão chegar às 3 horas de utilização. Além disso, terão certificado IP55, de resistência a água e poeiras.

Resta agora esperar por dia 14 para conhecer todas as novidades de forma oficial.