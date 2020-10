A Cubot é uma empresa chinesa que tem vindo a vingar no segmento dos smartphones com propostas de baixo custo. Em concreto, o Cubot X30 encontra-se no mercado disponível desde 150 €, nas versões de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

Além desta particularidade, ainda vem com um módulo de 5 câmaras na traseira, o que não é de todo comum nesta gama. Mas será que vale mais que os euros que custa? Venha conhecer tudo ao pormenor.

Especificações Gerais do Cubot X30

O Cubot X30 surge no segmento dos smartphones como uma opção para quem não tem muito dinheiro disponível para investir num smartphone, mas, ainda assim, necessita de espaço suficiente para instalar as suas aplicações e ter disponíveis ficheiros de forma offline.

Sem dúvida que os 128 GB ou os 256 GB disponíveis serão essenciais para qualquer utilizador e não são muitos os modelos que oferecem tal capacidade até 200 €. Adicionalmente, o processador é um Helio P60 da MediaTek e a GPU é Mali-G72 MP3, que apresenta testes de benchmark, nomeadamente através do Antutu, com pontuação a rondar os 175 mil, o que é um valor bastante bom. Em termos práticos, explico mais à frente em que é que isto é traduzido.

O ecrã 6,4 polegadas, com resolução FullHD+. O ecrã é LCD IPS e ocupa cerca de 84% do painel frontal, com uma proporção de 19,5:9.

O módulo de câmaras traseiras é o que mais se destaca neste telefone. São 5 os sensores existentes. O sensor principal, grande angular e macro estão bem identificados e funcionam da forma prevista. No entanto, os restantes são de utilização um pouco dúbia. Apesar disso, este não é um aspeto seja para destacar pela negativa. Na verdade, era quase esperado.

Câmara frontal: 32 MP



Vídeo: 720p a 30fps

Câmara traseira: 48 MP, sensor Samsung S5KGM1



16 MP, grande angular



5 MP, macro



2 MP, retrato



0,3 MP, fotossensível



Vídeo: 1080p a 30fps

Este modelo é dual-SIM LTE, vem com Bluetooth 4.2, tem GPS e porta USB Tipo-C. Adicionalmente, conta com sensor de impressões digitais, acelerómetro, sensor de proximidade e bússola. A bateria é de 4200 mAh e pode ser carregada a 10W.

Tem ainda NFC, uma vantagem perante smartphones na mesma gama de preços.

O Cubot X30 está disponível com Android 10 e, além do conjunto básico de apps Google, apenas inclui mais algumas ferramentas.

Na Caixa

Cubot X30 (preto) – disponível também em azul e verde

Adaptador de corrente

Cabo USB/USB Tipo-C

Capa protetora transparente

Manual de instruções rápidas

Construção e Design

O Cubot X30 tem uma construção em plástico, sendo que as laterais têm um acabamento metalizado. A traseira têm também um acabamento espelhado que lhe dá um efeito mais sofisticado.

O vidro frontal tem acabamento 2.5D e é resistente a riscos, ainda que não seja indicada a tecnologia associada. Além disso, vem com uma película de proteção aplicada que ajuda a manter o ecrã nas melhores condições.

Ainda de referir que a câmara frontal vem perfurada no vidro, no canto superior esquerdo e que as margens em torno do ecrã são bastante reduzidas. O altifalante para chamadas está colocado acima do ecrã, ao centro, de uma forma quase impercetível.

Na lateral esquerda está colocado o slot de cartões híbrido. Ou seja, permite levar dois cartões nanoSIM ou um cartão nanoSIM e um cartão microSD para expansão do armazenamento. Este cartão poderá ser de até 256 GB. Ainda na lateral está colocado o botão de controlo de volume.

Em baixo existe a grelha de áudio com altifalante e microfone e ainda a porta USB Tipo-C. À direita encontra-se o sensor de impressões digitais, que funciona de forma rápida e eficiente, e o botão de power.

Por fim, em cima, vêm os sensores de luminosidade e proximidade. Não é um lugar óbvio, mas deverá ter sido o que proporcionou uma construção a mais baixo custo. Funcionam bastante bem, não ficando prejudicados pela posição.

Na traseira, no canto superior esquerdo vem então o grande módulo de câmaras que além das 5 câmaras ainda tem um flash LED. Nesta traseira com efeito espelhado existe só mais a inscrição da marca.

Todo este design é bastante elegante, ergonómico e claramente que os acabamentos são superiores àquilo que é esperado nesta gama.

O desempenho do Cubot X30

O Cubot X30 vem equipado com o processador Helio P60 da MediaTek e traz uma GPU é Mali-G72 MP3. O modelo em testes é o de 8 GB + 256 GB. Adicionalmente o sistema operativo é o Android 10 e, além do conjunto básico de apps Google, apenas inclui mais algumas ferramentas úteis à utilização básica de um smartphone. Neste pequeno rol de aplicações, há que destacar o rádio FM disponível, procurado por muitas pessoas.

No Antutu conseguiu uma pontuação de cerca de 175 mil, isto é um valor muito semelhante àquele atingido, por exemplo, pelo Kirin 710F da Huawei.

Em termos práticos, o smartphone tem um desempenho muito bom para a gama onde se insere. Não foram registados bloqueios nem delay nas tarefas. O “scroll” pelos sites ou pelas redes sociais é feito de forma rápida, com relativa fluidez. Até em jogos, pudemos observar um desempenho bastante satisfatório.

Fotografia e vídeo

Tal como já foi descrito, a câmara frontal é de 32 MP e a traseira tem uma câmara principal de 48 MP e mais 4 câmaras preparadas para diferentes modos de captura.

A aplicação da câmara é também ela muito completa com vários modos de captura: vídeo, foto, beleza, rosto fofinho – que adiciona alguns filtros – e retrato. Há depois ainda possibilidade de adicionar marca de água, criar GIFs, time-lapse, vídeos com embelezamento, utilizar o modo Pro, ler códigos QR e ainda usar a câmara macro. De referir ainda que tem HDR e modo AI.

Nas selfies são garantidos bons resultados principalmente com muita luz. O HDR da câmara frontal também funciona relativamente bem.

As fotografias captadas com a câmara principal são também beneficiadas em ambiente com boa luz. No entanto, mesmo em ambientes, mas escuros há uma boa captação dos detalhes. Em geral, as cores exibidas são realistas e apenas ficam com um tom amarelado quando não há tanta luz.

Onde esta câmara surpreende é no modo macro. A câmara capta imagens a uma distância bastante curta, de cerca de 2 a 3 cm e os resultados são impressionantes. Uma vez mais tendem a ser melhores quanto mais luz existir, mas nada que não seja espectável.

No primeiro exemplo, o smartphone captou em macro e, à mesma distância, foi trocada para a câmara principal. Já no segundo exemplo, os objetos na mão mostram bem a sua dimensão e até onde a câmara macro consegue ir.

Há ainda o modo de captura “rosto fofinho” que se destaca pelo nome. Nada mais é que um conjunto de filtros a aplicar no rosto, do género como encontramos nas aplicações de mensagens.

Veredicto

O Cubot X30 está disponível no mercado por 139,95 € e 168,13 €, para as versões de 6 GB e 8 GB de RAM, respetivamente, com envios feitos a partir da Europa.

Perante este preço, as especificações e o próprio desempenho superam muito as expectativas. Nesta avaliação resta falar da autonomia, que, com uma bateria de 4200 mAh consegue atingir facilmente os dois dias de utilização.

O facto de não trazer software de terceiros instalado a ocupar espaço e, de certa forma inútil para muitos utilizadores, é uma vantagem deste Cubot X30.

O design, mesmo partindo de uma construção em plástico, é bastante elegante com bons acabamentos e que acaba por ser também encarado como um fator positivo.

Na questão das fotografias, o grande destaque vai para a câmara macro com resultados incríveis. As outras câmaras, não surpreendem propriamente, mas como é percetível os resultados são aceitáveis, principalmente considerando a gama onde se insere.

Cubot X30