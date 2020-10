Clientes MEO, NOS e Vodafone queixam-se da “publicidade injetada”

As gravações automáticas permitem aos clientes ver os seus programas a qualquer hora/dia e também os libertava dos anúncios. No entanto, as operadoras nacionais começaram a inserir nesses programas anúncios publicitários de 30 segundos.

Sem grandes surpresas, os clientes MEO, NOS e da Vodafone já se começaram a queixar da “publicidade injetada”.

Uma análise efetuada pelo Portal da Queixa permitiu verificar que a imposição de publicidade nas gravações automáticas dos serviços de TV das operadoras está a gerar revolta entre os consumidores. A medida concertada pelas operadoras está em prática desde agosto e, em apenas dois meses, o Portal da Queixa já recebeu perto de 200 reclamações.

Publicidade injetada gera 200 queixas em 2 meses

O maior volume de queixas pertence à MEO, segue-se a NOS e a Vodafone. O setor das operadoras de TV, Net e Telefone foi alvo de quase 10.000 reclamações (por vários motivos), entre março até 7 de outubro.

Entre 1 de agosto e 7 de outubro, a maior rede social de consumidores de Portugal recebeu 177 reclamações: agosto (82), setembro (72) e outubro – entre os dias 1 e 7 – já foram registadas 23 queixas.

Relativamente ao volume de reclamações, a primeira posição é ocupada pelo MEO (66), segue-se a NOS (62) e a Vodafone (49).

Segundo revela a análise da equipa do Portal da Queixa, os consumidores reclamam, principalmente, do facto da publicidade injetada não estar incluída nos termos do contrato e, em alguns casos, pedem a rescisão do mesmo.

A decisão do consumidor em consentir ou não a emissão de anúncios publicitários deve ser livre, o que não acontece neste caso, uma vez que, a não aceitação tem como consequência ficar privado do serviço de renovações automáticas.

Tal novidade conta ainda com o suporte da Accenture. De referir também que o utilizador terá a possibilidade de escolher se pretende anúncios genéricos ou personalizados. É ainda de salientar que tal já acontece em outros países e as operadoras apenas “injetam” publicidade no sistema.

Os canais é que depois decidem se pretendem apresentar esses anúncios. A publicidade gerada é dividida pelas operadoras, canais, Accenture e agências especializadas na inserção da publicidade.

