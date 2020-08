Meo, Nos e Vodafone: Gravações automáticas com publicidade de 30 segundos

As gravações automáticas permitem aos clientes ver os seus programas a qualquer hora/dia e também os liberta dos anúncios. No entanto, tal vai mudar, pois, as operadoras nacionais vão inserir nesses programas anúncios publicitários de 30 segundos.

Tal mudança já está em ação e algumas operadoras já estão a avisar os seus clientes.

Efeitos da crise ou não, as principais operadoras nacionais vão passar a ter anúncios nas gravações automáticas. A MEO já começou a alertar os seus clientes e as restantes operadoras deverão arrancar com tal novidade a 17 de agosto.

Publicidade só é apresentada em gravações de canais aderentes

De acordo com o Expresso, nem todos os conteúdos terão publicidade, na medida em que os anúncios só serão apresentados em gravações de canais aderentes a esta iniciativa.

Tal novidade conta ainda com o suporte da Accenture. De referir também que o utilizador terá a possibilidade de escolher se pretende anúncios genéricos ou personalizados. É ainda de salientar que tal já acontece em outros países e as operadoras apenas “injetam” publicidade no sistema.

Os canais é que depois decidem se pretendem apresentar esses anúncios. A publicidade gerada é dividida pelas operadoras, canais, Accenture e agências especializadas na inserção da publicidade.