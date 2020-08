Empresa japonesa quer lançar carros voadores já em 2023

O mundo automóvel já sofreu diversos desenvolvimentos ao longo dos anos e, atualmente, temos veículos com funcionalidades que inimagináveis há décadas. No entanto ainda há algumas características que os consumidores gostariam de ver nos carros, mas que ainda não foi totalmente possível. Uma dessas características é o carro conseguir voar e, assim, ser capaz de evitar por exemplo as chatas filas do trânsito.

Mas agora a startup japonesa SkyDrive Inc., anunciou que espera comercializar carros voadores já a partir de 2023.

Ao compararmos os ‘carros de antigamente’ com os que temos no mercado da atualidade, conseguimos distinguir várias diferenças, algumas delas gritantes. Tal como em tudo na vida, o objetivo é evoluir e neste momento o mundo automóvel conta com exemplares que são uma verdadeira inovação.

Mas os carros voadores sempre foram um sonho para algumas pessoas que não se concretizou… ainda! Em junho noticiámos que a empresa israelita Urban Aeronautics já havia criado um táxi voador futurista, capaz de levar até 6 passageiros.

Startup japonesa quer lançar carros voadores já em 2023

A empresa japonesa SkyDrive Inc., encontra-se a trabalhar num carro voador e o seu objetivo é que seja lançado no mercado já no ano de 2023.

O veículo tem dois lugares, ou seja, pode levar duas pessoas e a nível de dimensões ocupa o lugar de dois carros normais. Um protótipo do carro voador movido a bateria da empresa chegou já a fazer alguns testes em dezembro de 2019, conseguindo sobrevoar a cidade de Tóquio. Este feito foi considerado como o primeiro voo na capital do Japão de um carro voador tripulado.

O carro denomina-se de SD-XX e para já é apenas capaz de voar algumas dezenas de Km, conseguindo uma velocidade máxima de 100 km/h. Apesar de ser quase totalmente autónomo, o veículo precisa ainda de um condutor para as manobras mais urgentes.

Segundo Rajeev Lalwani, analista de tráfego aéreo em entrevista ao Japan Times, este veículo pode no futuro ser “uma alternativa económica e eficiente para viagens de curta e média distância, tirando eventualmente mercado às empresas de automóveis e companhias aéreas“.

Já Tomohiro Fukuzuma, CEO da startup SkyDrive Inc., diz que os carros da empresa serão capazes de percorrer qualquer distância dentro da cidade de Tóquio no tempo máximo de 10 minutos. Na opinião do executivo, se tudo correr bem, estes veículos poderão tornar-se populares já em 2050.

Atualmente a empresa recebe uma ajuda financeira do governo japonês para o desenvolvimento de veículos. O país quer apostar nos projetos de transporte de pessoas nos grandes centros urbanos, evitando assim o louco trânsito das cidades.

Para além disso estes carros voadores são também vistos como ajudas fundamentais em situações de resgate de vítimas, nos casos de desastres naturais por exemplo.

O foco está ainda nos táxis aéreos

A SkyDrive quer então introduzir estes carros no mercado já em 2023. E é esperado que numa primeira fase o produto seja apenas do interesse de alguns consumidores.

Mas a marca pretende ainda investir num sistema de táxis aéreos em Tóquio ou em Osaka, com voos sobretudo sobre o mar.

Segundo Fukuzawa:

Estamos a considerar iniciar o serviço na área da Baía de Osaka, com viagens de ida e volta entre locais como a Universal Studios, o aquário municipal e os resorts integrados. O passeio durará de três a cinco minutos, em comparação com os 20 minutos do transporte terrestre, e será mais divertido.

Já quanto ao preço das viagens, o CEO da SkyDrive garante que estas não serão inferiores a 80 mil yens, cerca de 633 euros em conversão direta.