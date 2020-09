O Huawei P40 lite E é um smartphone que se enquadra na gama média/baixa de preços. Mais concretamente, este modelo pode ser encontrado em Portugal por menos de 200 €. Além do seu design distinto, o smartphone ainda oferece uma câmara principal de 48 MP.

Dentro de um segmento tão competitivo, esta é uma boa opção. E será um bom smartphone para este regresso às aulas?

Análise em vídeo

Especificações Gerais

O Huawei P40 lite E surge no mercado como um smartphone mais barato, de forma a responder à grande procura do mercado por modelos que rondem os 140/200 €. Assim sendo, apresenta especificações mais modestas que os outros da linha P40. Mas o importante é perceber se, nesta gama, consegue responder às necessidades e exigências das tarefas do dia a dia.

Em primeiro lugar, há que falar sobre o ecrã que é de 6,39 polegadas, com resolução HD+. O ecrã é LCD e ocupa cerca de 82% do painel frontal, com uma proporção de 19,5:9. Estas configurações adequam-se à gama onde o smartphone se insere.

O processador é um Kirin 710F e a GPU é Mali-G51 MP4. Adicionalmente, vem com 4 GB RAM e 64 GB de armazenamento interno, não havendo outros modelos disponíveis.

As câmaras surgem como um grande aspeto positivo deste smartphone. Na traseira inclui três câmaras e na frente uma. Sobre resultados falamos mais à frente.

Câmara frontal:

8 MP, com abertura f/2.0 (HDR)



Vídeo: 1080p a 30fps

Câmara traseira:

48 MP, grande angular com abertura f/1.8 (27mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF)



8 MP, ultra grande angular com abertura f/2.4 (1/4.0″, 1.12µm)



2 MP, profundidade com abertura f/2.4



Vídeo: 1080p a 30fps

Este modelo é dual-SIM LTE, vem com Bluetooth 5.0, tem GPS – A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS -, inclui jack de áudio de 3,5mm e porta microUSB 2.0. Adicionalmente, conta com sensor de impressões digitais, acelerómetro, sensor de proximidade e bússola. A bateria é de 4000 mAh e pode ser carregada a 10W.

O Huawei P40 lite E está disponível com Android 10 e traz a AppGallery e a Petal Search para encontrar e instalar todas as apps móveis.

Construção e Design do Huawei P40 lite E

O P40 lite E é o smartphone ideal para quem procura um equipamento mais leve. A sua construção em plástico faz com que pese apenas 176g. Não sendo um modelo propriamente pequeno, é confortável de usar, além de ser bastante fino. Tem, portanto, como dimensões 159,8 x 76,1 x 8,1 mm.

A moldura lateral é também ela em plástico, no entanto, tem uma pintura com acabamento metalizado. Na traseira, o Huawei P40 lite E apresenta um efeito gradiente de cor, das extremidades para o centro, mas muito subtil, que se destaca quando tem luz a incidir sobre ele.

Ainda na traseira existe o módulo de três câmaras e flash LED e o sensor de impressões digitais.

Na lateral, em baixo, existe o altifalante, uma porta microUSB, o microfone e jack de áudio de 3,5 mm. Em cima existe apenas um microfone. À esquerda do Huawei P40 lite E está colocado o slot para os cartões e à direita os botões de volume e power.

O ecrã tem 6,39 polegadas e molduras bastante reduzidas. Além disso, a câmara frontal encontra-se no canto superior direito, numa perfuração, tornando o espaço ocupado por ela, mais reduzido, do que quando é utilizado o “notch”.

O altifalante para chamadas encontra-se posicionado acima do ecrã, ao centro, mas de uma forma bastante discreta.

O desempenho

O Huawei P40 lite E vem equipado com o processador Kirin 710F e a GPU é Mali-G51 MP4. Adicionalmente, tem 4 GB RAM e 64 GB de armazenamento interno.

O sistema operativo que integra é o Android, na versão 10. Desta forma, os utilizadores terão à disposição um sistema operativo robusto e, de forma geral, o smartphone apresenta um bom desempenho, face à gama onde se insere.

No Antutu, por exemplo, conseguiu atingir os 183506 pontos. De referir que em tarefas que utilizem mais recursos, como o próprio teste de benchmark, o smartphone não aquece em demasia.

EMUI e todas as apps que necessita

O Huawei P40 lite E vem com a interface de utilizador EMUI 10 e, claro, não tem serviços Google.

Uma das questões que mais nos colocam relativas aos novos smartphones da Huawei é se os serviços Google e respetiva loja de aplicações, não fazem falta. Existe uma simplicidade na utilização da Play Store que todos estamos habituados. Há também apps Google que muitos adoram usar. Contudo, a verdade é que a Huawei está a conseguir dar respostas céleres aos seus utilizadores.

A AppGallery tem cada vez mais apps que todos queremos usar e, se não tiver, a Petal Search permite fazer uma pesquisa segura de fontes onde é possível descarregar o APK da aplicação. Seja através dos sites dos próprios criadores, seja através de outras lojas de aplicações.

No artigo seguinte explicamos-lhe tudo sobre a Petal Search em pormenor:

Fotografia e vídeo

Este é outro requisito que no P40 lite E, face à gama onde se insere, não desilude, sendo mesmo um dos seus aspetos positivos.

Em concreto, na traseira o Huawei P40 lite E inclui três câmaras e na frente uma. A da frente tem 8 MP e permite captar vídeo a 1080p a 30fps. As fotografias captam bons pormenores e não são aplicados filtros exagerados de embelezamento, como tantas vezes acontece.

O facto de gravar vídeo a 1080p é ideal para quem gosta de fazer publicações nas redes sociais com qualidade.

O módulo traseiro é composto por três câmaras:

48 MP, grande angular com abertura f/1.8 (27mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF)

8 MP, ultra grande angular com abertura f/2.4 (1/4.0″, 1.12µm)

2 MP, profundidade com abertura f/2.4

Vídeo: 1080p a 30fps

Neste caso, os resultados também não desiludem. Há um bom detalhe captado, as fotografias onde é aplicado o efeito desfocado, apresentam boa definição dos contornos e imagens mais próximas permitem uma curta distância de foco.

No entanto, nalguns cenários poderia haver mais contraste e até um pouco mais de saturação.

Eis alguns exemplos:

Autonomia

O Huawei P40 lite E vem equipado com uma bateria de 4000 mAh que carrega a 10W. Em concreto dos 0% aos 100% carrega em 2 hora e 10 minutos. A vantagem é que, na primeira meia hora, carrega cerca de 30% de bateria.

A autonomia chega perfeitamente aos dois dias de utilização, ainda que tal ocorra quando há alguma contenção na utilização. Com o meu tipo de utilização diária, atingi um dia e meio de autonomia.

Veredicto: Uma boa opção para o regresso às aulas?

Sem dúvida alguma que o Huawei P40 lite E é uma boa opção para os mais novos, ainda que seja, claro, também adequado para qualquer idade. No entanto, há características que se adequam a uma faixa etária mais jovem.

Em primeiro lugar é relativamente barato, podendo ser encontrado por preços entre os 140 € e os 200 €, dependendo da loja onde for adquirido.

É capaz de captar boas fotos, tanto com a câmara frontal, como com a traseira.

Além disso, todas as apps mais populares entre os jovens estão acessíveis neste smartphone, sem medos da AppGallery. TikTok, MB WAY, Instagram, Twitch… e muito mais.

Por fim, a autonomia, com a utilização “excessiva” de muitos jovens, chega perfeitamente para um dia inteiro de utilização.