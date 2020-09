Muito provavelmente usa mais do que um serviço da Google. Terá o Gmail, a sua conta do YouTube, o Google Fotos e eventualmente até usa de forma permanente o Google Drive. Agora imagine a quantidade de informação que lhe faz falta. Assim, a Google, desde há muitos anos, tem uma ferramenta que provavelmente desconhece, o Google Takeout. Esta é uma ferramenta para descarregar para si, o que é seu e que está nas contas Google.

Pese o facto de ser algo com alguns anos, é desconhecido da grande maioria. Vamos mostrar como exportar e descarregar e até se desejar apagar o que é seu guardado online.

O que é Google Takeout?

O Google Takeout é um serviço que a gigante das pesquisas oferece aos seus utilizadores para facilitar a exportação dos seus dados. É a forma mais simples de gerir a(s) sua(s) conta(s) e as informações que acumulou ao longo dos anos. Aliás, desde 2011 que temos vindo a dar a sugestão como forma do utilizador ter controlo sobre o que é seu dentro dos serviços da gigante da internet.

Existem muitos motivos para usar o Takeout, incluindo os seguintes exemplos:

Exportar uma coleção de fotos para o seu PC, por forma a usar um armazenamento sem ser Google;

Descarregar as fotos para uma edição em massa no seu computador;

Organização e agilização de contactos;

Salvar cópias locais de dados num disco rígido para libertar espaço no Drive;

Duplicar os favoritos para um navegador da web;

Migrar o seu antigo blog para uma nova plataforma;

Guardar o conteúdo se já não quer usar mais um determinado serviço da Google;

Entre vários outros cenários possíveis…

O que pode ser exportado com esta ferramenta?

Portanto, como podemos ver aqui, existem dezenas de serviços da gigante da internet com dados ou ficheiros que podemos exportar. Os principais entre eles são os documentos do Drive, compromissos do calendário, fotos, mapas e comentários, favoritos, contactos e Gmail. Na última verificação, encontramos cerca de 52 fontes de dados para exportar.

Apesar de ser uma ferramenta usada essencialmente para quando queremos fechar uma conta, esta não é uma experiência “tudo ou nada”. Se desejar apenas exportar os seus contactos, isso é possível. Além disso, podemos detalhar alguns conteúdos para descarregar. Se for mesmo para fechar o serviço, escolhemos tudo.

E como podemos descarregar os ficheiros?

Tal como conhecemos nos serviços Google, aqui também é guiado passo a passo.

Vá à página do serviço takeout.google.com; Faça login com a conta onde quer ter acesso aos dados; Escolha quais os produtos Google que serão incluídos no backup; Clique em “Passo seguinte” no final da página; Escolha o tipo de ficheiro, a frequência e o destino Escolha o “Tipo de ficheiro” (.zip ou .tgz) e o tamanho do ficheiro a gerar; Os ficheiros .zip podem ter de 2 GB a 50 GB (ficheiros maiores serão divididos); Escolha o método de envio dos dados (e-mail, Drive, Dropbox, OneDrive ou Box).

Então, após este processo, terá de esperar para receber um e-mail com um link. Posteriormente, com esse link, poderá fazer o download para o seu dispositivo pessoal. Mas atenção, tem 7 dias para o fazer, ou esse link será desativado.

Portanto, feito isto, já sabe como tirar o que é seu de dentro das entranhas do Google. O controlo é seu, use e abuse.

