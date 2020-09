Launcher iOS 14: O seu Android com cara chapada ao iOS 14

Recentemente a Apple lançou o novo iOS 14! Como é normal, esta nova versão do sistema operativo móvel vem carregada de novidades e uma das que mais se destaca é a nova zona dos Widgets. Este tipo de elementos do sistema operativo oferecem as mais diversas funcionalidades e também a realização rápida de ações.

E para Android há algo parecido? Sim, instalem o Launcher iOS 14.

Um launcher para Android é uma verdadeira lufada de ar fresco às interfaces de utilizador aplicadas pelas próprias marcas. Permitem assim mais personalização e melhor desempenho, sendo estas as grandes vantagens de ter um instalado no smartphone.

Tal como o nome sugere, o Launcher iOS 14 é o launcher ao estilo do iOS 14. O objetivo é oferecer aos utilizadores do Android, muitas das novas funcionalidades que o novo sistema operativo móvel da Apple disponibiliza agora aos utilizadores. Na loja de aplicações do Android as críticas são muito positivas.

Das várias características que oferece este launcher destaque para:

Interface semelhante ao iOS 14

Central de Controlo

Centro de Notificações

Lock Screen

Assistive Touch

Wallpapers do iOS 14

Pesquisa Spotlight



Veja o Launcher iOS 14 em ação no Android

Se têm um Android, mas gostam muito da interface do iOS 14, experimentem este Launcher. Do que testamos, este laucher oferece uma boa performance e também um bom nível de personalização. Felizmente launchers para Android existem vários e podem ver aqui outras sugestões. Se tiverem sugestões no que diz respeito a este tipo de apps, deixem nos comentários.