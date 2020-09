Reality show pretende premiar o vencedor com uma ida ao espaço

E se o programa Big Brother, a decorrer agora em Portugal, tivesse como grande prémio final uma viagem ao espaço? Pois bem, não é uma ideia portuguesa, mas parece que já surgiu e há quem queira concretizar um reality show que culmine numa estadia na Estação Espacial Internacional.

A iniciativa é da empresa Space Hero Inc., uma empresa sediada nos Estados Unidos e fundada por Thomas Reemer e Deborah Sass.

E se o Big Brother levasse o vencedor até ao espaço?

O sucesso dos reality shows, em todo o mundo, é indiscutível. Aliás, em Portugal, o Big Brother tem atingido audiências que orgulham e emproam a estação responsável pela sua transmissão. Todavia, quão mais apetecível seria assistir ao programa se o prémio em jogo fosse, ao invés de um chorudo cheque, um voo espacial, com estadia na ISS?

Após o sucesso da missão da Crew Dragon, da SpaceX, os responsáveis por um reality show querem enviar um civil para o espaço. Isto, porque a missão, que começou em maio, marcou o regresso dos EUA aos voos tripulados. Ademais, a SpaceX foi a primeira empresa privada a colocar pessoas em órbita.

Assim sendo, uma empresa sediada nos Estados Unidos, a Space Hero Inc, fundada por Thomas Reemer and Deborah Sass, quer enviar o vencedor de um futuro reality show para o espaço, num voo operado pela SpaceX. Aliás, o lugar do civil está já assegurado num voo a acontecer em 2023, com destino à ISS.

O reality show já tem nome e será produzido por Ben Silverman e Howard Owens. Então, diferente do que acontece com o Big Brother, o principal objetivo do Space Hero é realizar uma procura global de pessoas que nutram um gosto especial pelo espaço e pela sua exploração. Depois, é suposto reuni-las e fazê-las disputar o voo espacial.

Concorrentes do reality show serão preparados como astronautas

Uma vez selecionados, os concorrentes passarão por uma extensa e completa formação. Além disso, serão testados física, mental e emocionalmente. Isto, porque são tudo qualidades que se exigem a um astronauta. Dessa forma, estarão prontos para, eventualmente, serem escolhidos para rumar ao espaço.

O Space Hero é sobre a abertura do espaço a todos e não apenas a astronautas e bilionários.

Referiu Marty Pompadur.

Conforme rumores, a ideia é que o último episódio do reality show seja transmitido, ao vivo, em todo o mundo. Aliás, os espetadores ficariam responsáveis por votar no concorrente que mais lhes agradaria que viajasse até ao espaço.

Depois de escolhido, o concorrente irá passar 10 dias a bordo de uma nave, junto de astronautas profissionais. Bem mais apetecível que o prémio do Big Brother, o Space Hero está já em negociações com a NASA, a fim de acertar os pormenores.

Apesar de a intenção ser o vencedor viajar com a SpaceX, a empresa responsável pelo lançamento ainda não foi, oficialmente, definida.

Reality show será lançado em breve

Nos últimos anos, a Space Hero Inc. cresceu e foi sendo liderada pelo Marty Pompadur. Este conta com mais de 50 anos e uma vasta experiência na indústria dos media e do entretenimento.

De acordo com os planos, o reality show será lançado em breve, através de uma plataforma de transmissão global. Ademais, será definido um canal parceiro, em cada país do mundo.

Space Hero é a nova fronteira para o setor do entretenimento, oferecendo a primeira experiência de sempre verdadeiramente fora do planeta.

Disse Marty Pompadur.

Com o Big Brother a acontecer em Portugal, surge este novo conceito, no estrangeiro, que promete revolucionar o mundo dos reality show. Aliás, a equipa considera que este programa poderá ser o mais importante da história da televisão.

Space Hero singrará pela diferença

Apesar das tentativas de um reality show que levasse civis ao espaço, levadas a cabo nos últimos anos, nenhuma teve sucesso. Por exemplo, o Destination: Mir, para a NBC, foi renomeada Destination: Space e, mesmo assim, não aconteceu, bem como a Milky Way Mission, da Sony Pictures TV, que pretendia enviar celebridades para o espaço.

De acordo com a equipa responsável pelo Space Hero, as diferenças entre esta ideia e as anteriores são essencialmente o tempo e a abordagem.

Conforme refere Deborah Sass, em primeiro lugar, a tecnologia está muito mais avançada, possibilitando que todos os países assistam ao reality show na sua própria língua. Em segundo lugar, a forma como estão a negociar com as companhias espaciais, sublinhando que também elas são uma parte interessada do projeto. Depois, em terceiro lugar, acredita que o facto de serem empresários dá-lhes uma vantagem enorme.

Agora, resta esperar e perceber até que ponto esta tentativa de reality show é realmente diferente das outras anteriormente idealizadas.