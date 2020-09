Jump Force recebe o “Rei das Formigas” como reforço

Jump Force já foi lançado há mais de 1 ano, mas continua a receber bastante atenção por parte da Spike Chunsoft e da Namco Bandai. E a maior prova disso é a recente notícia de que Meruem vai se juntar às fileiras de Jump Force.

Venham conhecê-lo…

Esta é uma excelente notícia para quem aprecia o universo Jump Force e tem o jogo, que tivemos ocasião de experimentar aqui, para uma das plataformas para o qual o jogo se encontra disponível no mercado: Playstation 4, Xbox One ou PC.

Em comunicado oficial, a Namco Bandai revelou que Meruem, um outro personagem manga bastante conhecido pelos fãs, se vai juntar ao vasto leque de personagens do jogo.

Vindo da saga HUNTER X HUNTER Meruem é conhecido como o “Rei das Formigas”. Isto, pois na realidade, Meruem é o poderoso líder das Formigas Quimera.

Superando os humanos em inteligência, Meruem possui ainda uma força física avassaladora e mesmo quando ainda era um recém-nascido, já conseguia explodir uma cabeça com um único golpe de cauda!

Esta é a segunda personagem do Characters Pass 2 de Jump Force, mas, tal como todas as outras personagens do Characters Pass 2, também pode ser comprada individualmente.

Meruem chega a Jump Force a partir deste outono para Playstation 4, Xbox One e PC.