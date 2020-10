Novo Exynos 1080 da Samsung vence Snapdragon 865+ no AnTuTu

Da Samsung deveremos ter em 2021 dois processadores que se irão destacar no mercado. O principal será o Exynos 2100, que deverá equipar os modelos de topo da marca, fabricado num processo de 5nm. Haverá ainda o Exynos 1080 também de 5nm, mas dedicado aos modelos de gama média/alta da marca e até a modelos de outras marcas, como a Vivo, por exemplo.

Não sendo ainda um anúncio oficial, foram já revelados, através de uma pessoa da empresa, alguns pormenores deste chip, tendo mesmo sido divulgados os resultados de testes de benchmark. Estes testes revelam que o SoC da Samsung supera o Qualcomm Snapdragon 865+.

A próxima geração de smartphones contará com os novos chips de 5 nm. A Apple já anunciou o seu A14, da Qualcomm aguarda-se o lançamento do Snapdragon 875, Kirin 9000 deverá chegar na próxima semana, e da Samsung teremos o novo Exynos 2100. Contudo, este não será o único SoC da marca fabricado neste processo.

Haverá espaço ainda para o lançamento do Exynos 1080 que começa agora a ser revelado oficialmente, ainda que não de forma completa. Pan Xuebao, diretor do Samsung R&D Institute China-Beijing, revelou numa entrevista alguns pormenores deste novo SoC.

Samsung prepara lançamento do Exynos 1080

O Exynos 1080 contará com núcleos Cortex-A78, substituindo o A77 encontrado no seu antecessor. De acordo com os números oficiais da ARM, o A78 a 2,1 GHz pode oferecer 20% mais de desempenho que um A77 a 2,3 GHz.

Para a GPU, poderemos contar com uma Mali-G78. São duas gerações mais novas do que o G76 do Exynos 980. Assim sendo, o resultado deve ser um aumento percetível no desempenho e eficiência, ainda que isso dependa muito da configuração feita pela Samsung.

Nesta conversa, foi ainda revelado que o novo Exynos 1080 conseguiu atingir mais de 650 mil pontos no benchmark AnTuTu. Este valor acaba por ser superior às pontuações atingidas pelos Qualcomm Snapdragon 865 e Snapdragon 865+, que se situam pelos 615 mil pontos.

O anúncio oficial do SoC deverá acontecer em breve, devendo vir a equipar alguns modelos do Galaxy S21 e até modelos de outras marcas. Especula-se a marca Vivo venha a recorrer à Samsung para equipar os seus smartphones.