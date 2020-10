Realme 7 vai chegar à Europa a 7 de outubro a partir de 200 euros

Praticamente todas as semanas é anunciado ou lançado um smartphone novo no mercado. Agora a Realme comunicou que a sua gama Series 7 vai chegar à Europa já no próximo dia 7 de outubro.

Esta gama será composta pelo Realme 7 e Realme 7 Pro em várias versões e o preço deverá começar nos 200 euros.

Estão a chegar os Realme 7 e Realme 7 Pro

Tal como é normal, já alguns rumores apontavam que a chegada dos novos smartphones da Realme estaria para breve.

Mas o CEO da marca chinesa, Madhav Sheth, confirmou através da sua conta oficial da rede social Twitter, que os novos smartphones Series 7 vão chegar à Europa no dia 7 de outubro.

Para além disso, através da publicação, Sheth informou ainda que o lançamento irá acontecer através de um evento online que poderá ser seguido através dos canais oficiais da marca no YouTube, Twitter e Facebook. A hora de transmissão será às 10h30 CEST (09h30 hora de Lisboa).

No lançamento serão apresentados os modelos Realme 7 e Realme 7 Pro, ambos com perfuração no ecrã. O modelo 7 traz um LCD, devendo contar com uma taxa de atualização de 90 Hz. Já a versão Pro traz um ecrã AMOLED, no entanto a taxa de atualização deverá estar limitada aos 60 Hz.

Telefone de gama média com carregamento rápido de 65 W

Quanto à bateria, o Realme 7 tem uma capacidade de de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 W, enquanto que o Realme 7 Pro tem uma bateria menor, de 4.500 mAh e carregamento rápido de 65 W. Trata-se do primeiro modelo de gama média com este padrão de carregamento rápido.

No interior, o modelo base é alimentado pelo chip gaming Helio G95 SoC da MediaTek, enquanto o 7 Pro traz o processador Snapdragon 720 G da Qualcomm. Ambas as versões desta gama têm câmara fotográfica principal de 64 MP e uma frontal de 16 MP.

Enquanto que a versão já lançada na Índia não conta com NFC, os modelos que serão agora lançados na Europa vão contar com esse recurso.

O preço poderá começar nos 200 euros

Apesar de ainda não haver informações oficiais, o leaker @Sudhanshu1414 havia divulgado que o Realme 7 iria estar disponível nas versões 6GB/64GB por 200 a 230 euros e 8GB/128GB entre 240 e 270 euros. Já o Realme 7 Pro terá uma variante única de 8GB/129GB por 290 a 320 euros.

A versão base virá nas cores Mist Blue e Mist White e a versão Pro chegará em Mirror Blue e Mirror Silver.