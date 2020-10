iPhone 12 virá com leitor biométrico na lateral? Rumores dizem que sim

A Apple anunciou ontem um evento para o próximo dia 13 de outubro. É verdade que não foi revelado o que a empresa de Cupertino irá apresentar, mas tudo indica que serão os novos modelos do iPhone 12.

Uma novidade recente, partilhada por vários canais, indica que o iPhone 12 virá com leitor biométrico na lateral. Será por causa das máscaras?

Será já no próximo dia 13 de outubro que a Apple irá apresentar novidades. Tudo indica que será o iPhone 12 (nos seus mais diferentes modelos).

iPhone 12 com Touch ID na lateral?

Entretanto, várias fontes publicaram uma imagem do iPhone 12 com um leitor de impressões digitais Touch ID. Se no iPhone X este leitor de impressões digitais estava localizado no painel frontal, na zona inferior do dispositivo, agora o sensor de impressão digital está localizado no painel lateral, integrado no botão ligar/desligar.

Este tipo de tecnologia até já pode ser descabida em 2020 num equipamento topo de gama, uma vez que a Apple tem nos seus dispositivos a tecnologia Face ID. No entanto, com a pandemia é sem dúvida uma característica importante uma vez que o Face ID não funciona bem com a máscara colocada apesar de existirem algumas soluções.

Por agora são apenas rumores, sendo que nada foi confirmado pela Apple. Além deste leito de impressões digitais, os novos equipamentos deverão também chegar com o SoC A14 Bionic da empresa e já com suporte para 5G.

