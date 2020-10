Vegan – Quer mudar a forma como se alimenta? Estas apps vão ajudá-lo

A mudança de estilos de vida e da própria forma como nos alimentamos está a mudar. As alimentações vegetarianas ou totalmente isentas de produtos de origem animal, normalmente apelidada de Vegan, estão a ganhar cada vez mais expressão.

Com toda a informação existente nos dias de hoje é simples encontrar alternativas e iniciar a transição para um novo estilo de vida. Estas são algumas das apps que o podem ajudar no processo.

A forma como nos alimentamos diz muito do nosso corpo e, cada vez mais, da forma como olhamos para o mundo. Não há uma forma certa de todos nos alimentarmos, porque cada pessoa é única e tem as suas necessidades, no entanto, a tendência hoje é de diminuição do consumo de produtos de origem animal.

É importante referir que, se pretende mudar a forma como se alimenta e, eventualmente seguir uma dieta vegan, é fundamental que consulte um médico especialista, ou pelo menos o seu médico de família. Deverá garantir que a transição não vai afetar negativamente a sua saúde.

Para o ajudar neste processo, poderá ainda recorrer a algumas apps disponíveis para Android e iOS.

21-Day Vegan Kickstart

A 21-Day Vegan Kickstart oferece 21 dias de planos de refeição completos. Inclui uma biblioteca de receitas aprovadas por nutricionistas, listas de compras e ainda dicas de nutrição.

As receitas com passo-a-passo e fotos poderão ser uma ajuda no momento de preparar as suas refeições e a informação nutricional será essencial para que se possa aventurar nas suas próprias receitas.

Vegan Additives

Para quem não quer consumir nada de origem animal, perceber se determinados ingredientes são de origem animal ou não é essencial. Assim, esta app vai ajudá-lo a perceber se aqueles nomes estranhos que aparecem nas listas de ingredientes são a opção que procura.

A app é gratuita mas apenas está disponível para Android.

Homepage: HC Studios

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [Android] Estrelas

gonutss – Vegan Translator

As alternativas a produtos comuns na alimentação nem sempre são fáceis de encontrar. Portanto, esta app pode dar uma boa ajuda. Basta fazer uma pesquisar pelo produto que pretende substituir que surge logo informação nutricional relacionada, receitas e até produtos disponíveis no mercado.

Homepage: gonutss

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 [iOS]/ 4,6 [Android] Estrelas

Oh She Glows – Healthy Recipes

Oh She Glows é uma app de receitas feitas à base de plantas, com uma identidade visual de fazer água na boca. A pesquisa por receitas é feita de forma simples, por ingredientes, por partos ou até por estação do ano.

Esta é uma app paga, mas com grande pontuação nas plataformas onde está disponível.