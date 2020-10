A Xiaomi está a preparar-se para apresentar os seus novos earbuds TWS. Serão os Mi Air 2 Pro. Agora, uma grande fuga de informação revela tudo aquilo que importa saber.

Um vídeo de hands-on, acompanhado de uma folha de especificações que os comparam aos Apple AirPods Pro, mostram então os novos auscultadores da marca. Além disso, há ainda várias fotos a acompanhar esta informação.

Xiaomi Mi Air 2 Pro – Os novos earbuds

Com vários produtos lançados dirigidos ao segmento do áudio, a Xiaomi prepara-se para dar a conhecer os novos Mi Air 2 Pro. Trata-se, em concreto, de uns pequenos auscultadores sem fios com tecnologia TWS integrada.

Nos últimos dias várias foram as publicações que revelaram pormenores deste novo produto e, além de algumas fotos, surgiu um vídeo e uma lista de especificações completas que acaba por colocar lado a lado o produto da Xiaomi com os AirPods Pro da Apple.

No vídeo começamos assim por ver em pormenor a caixa e alguma da sua interação com o smartphone. Assim, ao abrir a caixa é automaticamente desencadeada uma notificação no smartphone com a indicação do nível de bateria de cada um dos auriculares, bem como da caixa.

Além do indicador LED de carregamento, colocado na frente, a caixa dos Xiaomi Mi Air 2 Pro destaca-se ainda por permitir carregamento sem fios. Contudo, também pode ser carregado de forma convencional, a partir de uma ligação USB Tipo-C.

É claro que também foi revelado o design dos auscultadores. Uma vez mais, vemos um auricular com uma borracha que se encaixa na entrada do canal auditivo, com haste. Um design, no entanto, comum neste tipo de produtos popularizado pela Apple.

Xiaomi Mi Air 2 Pro com ANC

Esta borracha irá tapar de forma perfeita a entrada de som externo no ouvido de forma a poder ser ativado e desativado o cancelamento ativo de ruído (ANC) de forma eficiente. Este ANC poderá bloquear até 35 dB.

O cancelamento ativo de ruído é confirmado através da lista de especificações. Associada a esta característica está a autonomia. Com o ANC ativo, a autonomia será de 5 horas (20h com o recurso à bateria da caixa). Já com o recurso desativado, a autonomia pode ir até às 7 horas (ou 28h com a caixa).

O cancelamento ativo de ruído contará com três modos, que podem ser ajustados, portanto, com toques no próprio auricular. Poderá assim estar em modo de som ambiente, modo de cancelamento de ruído passivo ou ainda modo de cancelamento ativo de ruído + passivo.

O peso dos earbuds Xiaomi Mi Air 2 Pro é ligeiramente superior ao dos AirPods Pro.

Por fim, espera-se que os earbuds da Xiaomi sejam lançados a 13 de outubro. No entanto, ainda não se sabe a que preço serão comercializados.