Novidades de outubro do PlayStation Now

Outubro já chegou e as novidades Playstation Now também já chegaram ao serviço da Sony Playstation.

Venham conhecer quais os jogos que acabam de entrar na lista do PS Now.

Tal como sucede todos os meses, o catálogo de jogos do serviço PlayStation Now (PS Now) é atualizado com novas aquisições.

Outubro não foge à regra pelo que o serviço de streaming da Playstation acaba de receber as suas novidades deste mês.

Venham conhecer quais são.

Days Gone

Days Gone, exclusivo da Playstation 4, praticamente dispensa apresentações.

Neste jogo decorrente num ambiente pós-apocaliptico, os jogadores terão de conduzir uma batalha desesperada pela sobrevivência na pele do motard Deacon St. John, numa terra rodeada pela morte. Para isso, terão de liderar o combate contra perigosas hordas de freakers – humanos degenerados que se tornaram em monstros canibalescos – e outras ameaças humanas temíveis.

Além disto, terão ainda a oportunidade de explorar um vasto mundo aberto onde o tempo imprevisível e as diferentes horas do dia ou da noite podem apresentar perigos e causar surpresas fatais.

Days Gone estará disponível no PlayStation Now até 4 de janeiro de 2021.

MediEvil

MediEvil chega também ao PlayStation Now neste mês de outubro. Espadas, quebra-cabeças perigosos e ambientes encantadores ganham vida nesta recriação completa da aventura de ação original da PlayStation, onde os jogadores entrarão no esqueleto de Sir Daniel Fortesque, um cavaleiro inepto – e morto há muito tempo – ressuscitado acidentalmente pelo terrível feiticeiro Zarok, 100 anos após a sua embaraçosa morte.

Friday the 13th: The Game

Em Friday the 13th: The Game, os jogadores têm a oportunidade de vestir a pele do mítico assassino Jason Voorhees, e de aterrorizar a vida daqueles que se cruzarem com o seu caminho.

Neste caso têm de utilizar as suas habilidades para perseguir, assustar, caçar e matar as suas presas da maneira mais brutal que possam imaginar. Se, por outro lado forem daqueles jogadores que preferem emoções fortes também podem optar por tentar sobreviver.

Para isso têm de utilizar todas as ferramentas que encontrarem e provar que têm tudo o que é preciso para derrubar o assassino mais prolífero da história do cinema.

Um jogo do gato e do rato, onde sangue não vai faltar…

E ainda…

No entanto, as adições ao PS Now não se ficam pelos 3 jogos acima indicados. Existem mais novidades.

Trine 4: The Nightmare Prince, onde os três heróis da aclamada série se juntam mais uma vez numa missão empolgante através de paisagens fantásticas e carregadas de perigos.

Rad, um rogue-like de ação 3D, onde o destino do planeta depende dos jogadores, do seu fiel morcego e das estranhas habilidades que vão adquirindo.

Pode-se dizer que chegaram jogos para todos os gostos ao Playstation Now. E bons jogos, por sinal, com Days Gone à cabeça da lista.