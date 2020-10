Lupa E26: O eléctrico com 400 km de autonomia que só custa 17.000€

O mercado dos elétricos tem vindo a ganhar vários modelos com preços bastante acessíveis. Além disso, as características desses mesmo veículos são também muito interessantes, em especial a autonomia.

Um dos veículos mais recentes deste segmento é o Lupa E26 de uma empresa espanhola. Conheçam melhor as características deste veículo e saibam quando chegará ao mercado.

Já ouviu falar na startup espanhola Lupa? Esta empresa, na área dos carros elétricos, tem vindo a ganhar destaque pelo facto de pretender produzir veículos a baixo custo. Exemplo disso é o elétrico Lupa E26 que está previsto já para 2023 sendo que as encomendas irão começar em 2022.

Uma das características interessantes é que o Lupa E26 pode ser comprado sem bateria. O valor é de apenas € 9.400. Com bateria de 42 kWh, que garante uma autonomia entre 320 e 400 km no ciclo WLTP, o valor sobre para os 17.000€.

O tempo recarga do E26 ronda as 8 horas numa tomada monofásica e 5 horas numa instalação trifásica, com carga rápida de 80% em 30 minutos, numa estação de 100 kW.

O Lupa E26 é do mesmo segmento que o Renault Zoe. Em termos de dimensões, este veículo elétrico tem cerca de 4 m de comprimento, 1,78 m de largura, 1,5 m de altura e 2,590 m de entre eixos.

Segundo as informações, o E26 tem 3 modos de condução que têm impacto no desempenho do veículo e respetiva autonomia. O design é “agressivo” e bastante simplista.