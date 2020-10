Design da câmara do OnePlus 8T foi finalmente revelado

A OnePlus está prestes a lançar um novo smartphone para juntar aos seu portefólio. O OnePlus 8T será oficialmente apresentado no próximo dia 14 de outubro.

Tal como outros equipamentos, também este dispositivo foi alvo de leaks, mas até agora pouco ou nada em concreto foi divulgado. No entanto, a fabricante da capa do smartphone revelou alguns detalhes importantes do design deste novo telefone da marca chinesa.

Inicialmente suspeitava-se que a OnePlus estaria a preparar dois smartphones, o 8T e o 8T Pro. Mas, na verdade, a marca chinesa só deverá lançar um modelo.

Pete Lau, CEO da empresa, informou na rede social Weibo que a marca vai lançar apenas o OnePlus 8T. E o evento acontecerá a 14 de outubro pelas 15h00 na China (8h00 em Portugal). Para além disso, o executivo adianta ainda que este novo equipamento não será o sucessor do OnePlus 8 Pro, e que quem desejar ter um produto de nível ‘Pro’, então deverá optar pelo OnePlus 8 Pro. O CEO também deixou claro que a empresa apenas lançará um produto topo de gama por ano.

Quanto ao OnePlus 8T, alguns pormenores de fontes não oficiais já foram revelados. O preço, por exemplo, foi uma das informações divulgadas, e para a Europa são apontados os 799 euros na versão 8GB/128GB e 899 euros na versão 12GB/256GB.

Revelado o design da câmara do OnePlus 8T

A Case-Mate, fabricante da capa para o próximo smartphone da OnePlus, publicou imagens dessa mesma capa na sua página. Assim, foi possível conhecer alguns pormenores, tais como o design da câmara do equipamento.

De acordo com as imagens, o OnePlus 8T terá um conjunto de quatro câmaras traseiras. A principal deverá ser de 48 MP ou de 32 MP, uma grande angular de 16 MP e capacidade de 116º, uma macro de 5 MP e a quarta câmara será um sensor de profundidade de 2 MP.

A capa terá como cor Soap Bubble e custará 43,95 euros.

Segundo os rumores, no interior estará um processador Qualcomm Snapdragon 865 com suporte à tecnologia 5G. O equipamento terá um ecrã Fluid AMOLED de 6,55 polegadas (1080 x 2400 pixeis e 402 ppi) com uma taxa de atualização de 120 Hz.

Quanto à bateria, esta terá uma capacidade de 4.500 mAh e irá carregar totalmente em apenas 39 minutos, através da tecnologia Warp Charge 65 da OnePlus.

O OnePlus 8T virá também já com o sistema operativo Android 11.