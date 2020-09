OnePlus 8T tem data e preços anunciados na internet

A OnePlus deverá dentro de poucos dias anunciar o seu novo OnePlus 8T. Segundo as recentes informações, a data de lançamento está agendada para dia 14 de outubro. Agora, há um tweet que dá a conhecer o preço do novo topo de gama da marca chinesa.

O dispositivo estará disponível inicialmente na Índia no dia 14 e na China no dia 15. A Europa será logo a seguir.

OnePlus 8T custará cerca de 800 euros

Conforme podemos perceber pelo que foi publicado, o OnePlus 8T chegará à Europa em duas opções, como 8 GB de RAM + 128 GB de armazenamento e 12 GB de RAM + 256 GB de armazenamento. Estas variantes terão um preço de 799 euros e 899 euros, respetivamente.

Segundo o leaker, nos EUA os dois modelos podem custar 799 dólares e 899 dólares respetivamente. Assim, isso significa que o OnePlus 8T poderá ser cerca de 200 euros mais caro do que o preço de lançamento do OnePlus 8.

Quanto ao OnePlus 8 Pro, as informações possíveis referem que a OnePlus não lançará este topo de gama este ano.

Algumas especificações

Ainda sobre rumores, várias fontes avançam que o 8T virá equipado com um ecrã AMOLED de 6,55″ com taxa de refrescamento de 120Hz. Além disso, terá uma câmara frontal de 32 MP. A parte traseira do dispositivo terá um sistema de câmara quádrupla composta por uma câmara principal de 48 megapíxel, uma lente ultra wide de 16 MP, uma macro de 5 MP e um sensor de profundidade de 2 MP.

Especula-se ainda que venha equipado com o processador Snapdragon 865+

O Android 11 baseado em OxygenOS 11 virá pré-instalado neste novo smartphone chinês. O dispositivo poderá ter uma bateria de 4.500 mAh. Segundo alguns rumores, o OnePlus 8T chegará com suporte para carregamento rápido de 65W.

Portanto, esta é mais uma evidência que os preços deixaram de ser “baratos” e na marca os 800 euros começa a ser o mínimo.

