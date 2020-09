O assunto do momento parecem ser os widgets. A Apple estreou finalmente estes auxiliares no iOS 14, algo que o Android tem há já muitos anos. A própria Google fez questão de recordar isso num tweet recente e que levantou alguma polémica.

Confusões e guerras à parte, os widgets são decerto importantes para quem os usa, para ter informação relevante. A Google tem investido neles para os seus serviços e para a pesquisa. É precisamente este último que vamos hoje aprender a personalizar.

Widgets são naturais no Android

São muitos os widgets que a Google tem disponíveis no Android. A maioria está decerto associada aos seus serviços, como o Gmail, o Calendário ou o Google Notícias, onde mostram de forma direta muita da sua informação. Claro que a pesquisa está também aqui servida.

Este último é usado por muitos para aceder diretamente a todas as suas pesquisas. A Google dá-lhe alguma personalização, em especial no seu aspeto. Para isso comecem por abrir a app Google ou a pesquisa diretamente.

Personalizar o widget da pesquisa da Google

Aqui dentro devem escolher a opção Mais, que está localizada no canto inferior direito. Nesta área de extras que abriram, devem escolher a opção Personalizar widget, no primeiro bloco, para terem acesso a tudo o que podem mudar deste widget.

De seguida, e com todas as opções presentes, devem começar a personalização deste elemento. Podem mudar o logótipo, a forma, a cor e a tonalidade da barra. Em cada um têm várias opções presentes, para assim criar um widget distinto e único.

Pesquisa fica mais apelativa neste sistema

Se precisarem, e a qualquer momento, podem repor o estilo original predefinido, para reiniciarem a personalização. Para terminarem este processo no Android, devem simplesmente carregar no botão concluído. De imediato vão ter o widget conforme definiram.

Se usam este widget, então devem testar esta opção que a Google oferece para a sua pesquisa no Android. Com muitas opções disponíveis, vão com inegavelmente encontrar um conjunto de opções que se adequa ao que pretendem para este elemento sobretudo associado à pesquisa.