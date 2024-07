Epic Games vai remover o Fortnite da loja de apps da Samsung! Descubra a razão

A Epic Games tem lutado de forma única para ter o Fortnite nas lojas de apps da Google e da Apple, segundo as suas regras. Claro que quer este jogo em mais lojas, mas também com o apoio das restantes empresas. Neste cenário decidiram agora remover o Fortnite da loja da apps da Samsung. Descubra a razão desta decisão.

Criadora do Fortnite quer o jogo em mais lojas de apps

A Epic Games trabalha há algum tempo para lançar a sua versão mobile da Epic Games Store. No entanto, a empresa também trabalha para levar o seu jogo de sucesso Fortnite, com outros jogos móveis da Epic, para outras lojas de aplicações de terceiros.

Numa publicação no seu blog, a Epic anunciou que o Fortnite estará disponível para dispositivo iOS num futuro próximo. Esta versão chegará na loja de aplicações AltStore na União Europeia. Ela também trabalha para adicionar os seus jogos móveis a duas lojas de aplicações de terceiros adicionais.

A Epic também revelou a razão para estar a preparar-se para lançar os seus jogos noutras lojas de aplicações de terceiros. Isto, claro, quando terá a sua própria instalada e a funcionar em breve. A publicação afirma que a empresa já defende lojas de aplicações de terceiros para iOS e Android há algum tempo.

Epic vai remover Fortnite da loja de apps da Samsung

No entanto, a Epic também anunciou hoje que irá remover o Fortnite e os seus outros jogos móveis da Samsung Galaxy Store num futuro próximo. A Epic afirmou que esta decisão foi tomada porque a Samsung decidiu recentemente que bloquearia o carregamento lateral de aplicações por defeito. Isto irá acontecer com a atualização One UI 6.1.1 baseada no Android 14.

A Epic acrescentou que existe ainda outro motivo para a sua decisão agora tomada. Resulta da recente luta judicial contra a Google. Essa situação trouxe à tona “propostas em curso da Google à Samsung para restringir a concorrência no mercado de distribuição de aplicações Android”.

A Epic ainda planeia lançar a Epic Games Store móvel para Android em todo o mundo em breve. Também trará a loja e o Fortnite para iOS na União Europeia num futuro próximo, na sua loja própria.