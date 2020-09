Apresentado pela Apple em junho deste ano na WWDC deste ano, o iOS 14 revelou de imediato um conjunto grande de novidades para o iPhone e para o iPad. Estas acabariam por ser desenvolvidas ao longo dos meses seguintes até ao seu lançamento.

De imediato as comparações com o que o Android oferece já aos utilizadores surgiram, mostrando que muitas existem já há muito tempo. Agora, e num simples Tweet, a Google veio a público retomar essas comparações e gozar um pouco com a Apple e com o iOS 14.

Muitas novidades que estão nos 2 sistemas

A lista de novidades que a Apple trouxe ao iOS 14 e aos iPhone e ao iPad é certamente muito grande. Se algumas são evoluções naturais do que era já disponibilizado, outras são inovações e novidades que querem levar este sistema operativo ainda mais longe.

Claro que neste processo a Apple acabou por trazer ao iOS 14 funcionalidades que a Google e os seus parceiros já têm disponíveis há muitos anos e que os utilizadores estão já habituados a usar no dia a dia. Assim, para muitos, esta inovação acabou por ser colocada em causa.

A Google sente-se ameaçada pela Apple?

Agora, e depois do iOS 14 ter sido lançado na sua forma final, a Google resolveu atacar a Apple com um simples Tweet. Neste, a gigante das pesquisas recorda algo que tem no Android há já muitos anos. Falamos naturalmente dos widgets, que chegam agora finalmente ao iOS.

Claro que, e para além dos widgets, há outras novidades que podem ser já vistas no Android. Falamos igualmente da App Library, do PiP para os vídeos, das App Clips ou da app Tradução, onde a Google tem uma proposta muito relevante como sabemos.

Algo normal na evolução do iOS e do Android

No caso dos widgets, estes estão presentes desde a primeira versão do Android, lançada em 2008. As restantes novidades do iOS 14, e já são conhecidas do Android, são posteriores e já existem também há alguns anos. Este é, no entanto, um processo normal e que acontece todos os anos.

Não existe ainda uma posição da Apple a esta provocação e a este pequeno gozo. Eventualmente, e como é normal, irá ficar sem resposta, não alimentando situações desconfortáveis entre as duas empresas. Esta é uma técnica muito usada neste tipo de situações e que acaba por ser ignorada.