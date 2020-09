Sendo baseado no Chromium, o Edge poderá estar exposto aos mesmo problemas que a Google tem no seu Chrome. Estes são bem conhecidos e estão normalmente ao consumo exagerado de recursos, algo que há anos que tenta ser resolvido.

Para ajudar neste ponto, a Microsoft resolveu agora dar uma novidade ao Edge. Os separadores que não estiverem a ser usados vão passar a ser adormecidos e assim não são consumidos recursos essenciais aos utilizadores.

Todos os que já testaram o Edge reconhecem-lhe um potencial enorme. A decisão da Microsoft em abandonar a sua criação a abraçar o Chromium para recriar o seu browser parece ter sido muito acertada e este é hoje a proposta que acompanha o Windows 10.

Uma forma simples de poupar recursos no Edge

Claro que ao partilhar uma base alargada com o Chrome, este browser acaba por ter de sofrer de parte dos problemas que este também tem. Para o contrariar, a Microsoft resolveu agora adicionar uma funcionalidade que vai ajudar a poupar recursos importantes.

Com este novo recurso, e de forma totalmente automática, o Edge vai adormecer os separadores que não estiverem a ser usados. Desta forma, todos os recursos que estiverem a ser ali usados vão ser libertados e disponibilizados para o sistema operativo.

Adormecer separadores do browser

Esta novidade irá ser configurada diretamente nas definições do Edge, no separador Sistema. Desta forma os utilizadores conseguem controlar se querem ou não esta funcionalidade disponível no seu browser.

Vão haver mais funcionalidades disponíveis nesta área de configuração. Será possível definir o tempo de espera para adormecer os separadores, com períodos de 15, 30 ou 60 minutos e com 2, 3, 4, 6 ou 12 horas. Esta pode acontecer também imediatamente.

Microsoft ainda tem a novidade em testes

Por agora esta funcionalidade está em testes apenas na versão Canary do Edge. A Microsoft vai testá-la e melhorá-la nos próximos meses, para depois ser tornada pública e alagada a todos os utilizadores do seu browser.

Quem quiser testar já esta nova funcionalidade deve ter esta versão instalada e aceder ao link edge://flags. Aí deverá procurar por Sleeping Tabs e ativar a primeiro resultado. Depois tudo estará disponível no separador Sistema, na área de Poupança de recursos.

Esta é uma excelente novidade que o Edge vai receber em breve. A Microsoft mostra que está empenhada em conseguir poupar recursos. A forma encontrada foi adormecer os separadores e assim impedir estejam a consumir o que não devem.