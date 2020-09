A integração do Android com os serviços da Google é completa e completamente funcional nas várias camadas deste sistema operativo. Isto leva a que qualquer parte do Android consiga aceder a tudo o que é, portanto, oferecido de raiz.

Claro que há necessidade de haver alguma filtragem e em alguns casos esta é muito relevante, quer por serem jovens ou por serem smartphones de trabalho. Assim, importa ativar a pesquisa segura no Android e evitar conteúdos para adultos.

Ativar a pesquisa segura no Android

Desde sempre que a Google deu aos seus utilizadores a possibilidade de filtrar conteúdos dedicados a um público adulto. Estas opções nem sempre estão visíveis, mas importa estarem ativas para que os utilizadores não tenham surpresas ao usar este sistema operativo.

Claro que este é um conselho alargado a outras áreas e não apenas ao Android. Assim, devem avaliar onde querem que a pesquisa da Google seja restrita e não apresente resultados que não são, naturalmente, desejados pelo utilizador.

Uma opção para evitar conteúdos para adultos

Para ativar esta opção e assim manter o Android longe destes conteúdos para adultos, devem abrir primeiro a app Google. Esta irá mostrar a normal informação de notícias e em baixo os normais 5 separadores. O que procuram chama-se Mais e é dessa forma representado com os 3 pontos.

Nesta nova área, dedicada ao acesso a funções adicionais da app de pesquisa da Google, vão encontrar várias opções disponíveis. A que procuram vai dar acesso a outras opções de configuração desta app. Carreguem assim na opção Definições para que possam continuar.

De imediato os resultados são mais seguros

Dentro das definições deste serviço, devem escolher a opção Geral e depois procurar a opção Pesquisa segura. Esta deverá estar desligada e por isso devem torná-la ativa. Desse momento em diante, a pesquisa do Android passará a ser inegavelmente segura e não contar com a presença de conteúdos para adultos.

Esta é uma opção simples e que devem, entretanto, ativar imediatamente. Conseguem garantir alguma proteção e ter a certeza que os resultados das pesquisas no Android deixam de ter informação que não interessa e que pode até ser ofensiva.