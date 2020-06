As grandes novidades do iOS 14 que o Android já tem há alguns anos

A grande novidade da Apple está no iOS 14 e no que este trouxe para o iPhone. São muitas as novidades que a empresa apresentou na WWDC e que revolucionam por completo a interface deste sistema operativo.

Uma análise direta e simples revela algo que a Apple não mostrou no seu evento. Muitas das novidades que apresentou são na verdade elementos que o Android já tem há vários anos e que os utilizadores exploram sem problemas.

A Apple tem o habito de criar novidades importantes para as novas versões do iOS. Estas procuram melhorar a usabilidade do seu sistema operativo e assim torná-lo mais simples de usar. O que muitas vezes se vê é que a Apple aparentemente acaba por se inspirar na concorrência.

App Library é a Gaveta de apps

Uma das grandes melhorias do iOS 14 é a App Library. Esta área concentra as apps instaladas, organizadas por áreas e com destaque para as mais usadas pelo utilizador. Assim estes evitam estar a percorrer todos os ecrãs.

Quem usa o Android e alguns dos gestores de janelas reconhece esta novidade. Há muito tempo que o Android permite que esta seja usada e que até seja organizada com alguns parâmetros. Assim, também as apps estão arrumadas.

PiP está no Android há muito tempo

Outra melhoria que o iOS 14 tem é o PiP. Com esta novidade o vídeo fica numa janela flutuante e podem ser usadas outras apps ao mesmo tempo. Esta função já existia no iPad desde o 9, mas era um exclusivo desta plataforma.

A questão é que o Android já tem esta novidade disponível desde o Android 8 Oreo e mesmo outras marcas já a usavam antes para o mesmo fim. Assim, a grande novidade está, na verdade, já em uso há muitos anos.

Widgets no ecrã principal

Os widgets não são uma novidade recente no iOS, mas com a versão 14 a Apple deu mais um passo. Estes passam a poder ser dimensionados e até ser colocados no ecrã principal, para assim darem mais informação diretamente aos utilizadores.

Esta novidade é facilmente batida pelo que a Google tem no seu sistema. Estes são quase algo natural no Android, chamando a si toda a informação direta que quer passar ao utilizador. Este controla quais e como surgem, como seria esperado.

Translate traz à memória a app da Google

Com o iOS 14 a Apple resolveu apostar na app Translate. Esta procura melhorar a interação dos utilizadores com pessoas que falam outros idiomas. De forma privada e sem registo, conseguem traduzir palavras e frases.

Com esta proposta a Apple entra numa área onde a Google domina há muitos anos e onde tem um trabalho notável. Isto reflete-se nas suas apps e nas capacidades de tradução nativas que trazem. Não será apenas uma app, mas sim um serviço que se alarga a quase todas.

Trajetos de bicicleta no Mapas

O Maps está melhor e tem muito mais informação para os utilizadores. A Apple quer alargar esta integração e por isso prepara a possibilidade de serem apresentados trajetos de bicicleta e até os pontos de carregamento dos carros elétricos.

Aqui podemos ver o que o Google Maps tem disponível, ainda que de forma algo limitada. Este serviço da Apple tem já estas capacidades, ainda que não em todos os mercados e em todos os países.

App Clips ou Instant Apps?

Por fim chegam as App Clips. Estas permitem ter acesso a funcionalidades sem ter a app completa a ser usada. São apps mais reduzidas e que concentram as funcionalidades mais básicas e importantes.

A Google já segue este conceito há alguns anos e tem nas Insta Apps. Estas não precisam de ser instaladas e dão acesso às funcionalidades que os utilizadores esperam, de forma direta e rápida.

Estas são apenas algumas das funcionalidades novas que a Apple trouxe ao iOS 14. Na verdade, o seu maior concorrente, o Android, já as tem ativas e em utilização há alguns anos. Foram desenvolvimentos da Google para o seu sistema operativo e que hoje fazem parte da sua estrutura.