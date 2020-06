Motorola Razr 2 poderá ser lançado apenas em 2021 devido à pandemia

Apesar de se estimar que fosse lançado já este ano, afinal é possível que o próximo Motorola Rarz 2 seja apenas anunciado em 2021, devido aos atrasos na produção.

A pandemia fez parar ou diminuir praticamente todas as atividades do Mundo inteiro. Como já temos vindo a noticiar, essa paragem afetou vários setores, em especial o da tecnologia onde diversos produtos promissores ficaram com a produção suspensa.

Com o impacto devastador que a pandemia teve e continua a ter a nível empresarial e industrial, as consequências seriam mais do que previsíveis.

No segmento da tecnologia, por exemplo, o efeito fez-se sentir sobretudo na paragem ou redução de atividade no fabrico de equipamentos. Esta realidade levou a atrasos de vários meses no lançamento de produtos pensados para este ano, e provavelmente muitos não vão conseguir mesmo ser anunciados em 2020.

Motorola Razr 2 deverá ser adiado para 2021

De acordo com Ross Young, analista e CEO da Display Supply Chain Consultants, a Motorola deverá adiar o lançamento do Rarz, 2, o seu próximo smartphone dobrável, para o ano de 2021.

Apesar de inicialmente se esperar que este equipamento fosse lançado já durante este ano, a realidade poderá ser bem diferente.

Mesmo com o desconfinamento e o retorno de várias empresas e fábricas a uma atividade mais regular, é natural que alguns produtos não consigam ficar prontos devido aos constantes atrasos, por exemplo, na produção dos diferentes componentes.

Sendo assim, é provável que o Motorola Rarz 2 seja conhecido apenas no início do próximo ano, e espera-se que corrija algumas falhas e lacunas do primeiro modelo, como especificações e aspetos da construção.

O novo Rarz deverá ser produzido e preparado para competir com outros dobráveis da mesma gama, como por exemplo o Samsung Galaxy Z Flip 5G, aguardado para agosto deste ano.

Possíveis características do Motorola Rarz 2

Como principais características, o Rarz 2 deverá vir com um Qualcomm Snapgradon 765G, uma clara aposta no mercado 5G. O smartphone dobrável não deverá ser construído com vidro, mas sim uma camada de plástico.

A nova aposta da Motorola deve trazer melhorias nas câmaras, com uma principal de 48MP. O ecrã poderá ter maiores dimensões, passando das 6,2 polegadas do primeiro modelo para as 6,7 polegadas. A RAM deverá contar com 8GB e 256GB de armazenamento interno.