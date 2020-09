Lâmpada UV inócua para humanos consegue matar coronavírus

O mundo continua à procura de soluções para combater o novo coronavírus. Da área da saúde, os laboratórios estão a trabalhar em contra relógio para conseguir uma vacina eficaz, mas a organização mundial de saúde já avisou que nenhuma delas seja solução.

Do Japão chega agora a notícia quem uma empresa desenvolveu uma lâmpada capaz de inativar o novo coronavírus.

Será a lâmpada Care 222 uma solução para o novo coronavírus?

De acordo com as informações que foram reveladas, quando emite luz a partir do teto, a lâmpada Care 222 consegue inativar 99% dos vírus e bactérias no ar e em superfícies até três metros quadrados num raio de 2,5 metros. A lâmpada Care 222 foi desenvolvida pelo fabricante de equipamento de iluminação Ushio em colaboração com a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, para potencial uso na desinfeção de espaços com grande afluência e elevado risco de contágio, como transportes públicos ou escritórios.

De referir que este tipo de soluções, baseadas em luz ultravioleta são utilizadas há muito como meio de esterilização, especialmente nas indústrias médicas e de processamento alimentar. No entanto, os raios ultravioleta convencionalmente usados causam cancro de pele e problemas oculares, pelo que não podem ser utilizados em espaços com pessoas.

De acordo com a empresa japonesa, esta nova lâmpada emite raios ultravioleta com um comprimento de onda de 222 nanómetros, em vez dos convencionais 254, o que a torna benigna para os seres humanos.

Um estudo realizado pela Universidade de Hiroshima confirma que o tipo de raios ultravioletas utilizados na nova lâmpada são eficazes contra o coronavírus.

Segundo a Ushio, nesse comprimento de onda, os raios ultravioletas não podem penetrar na superfície da pele ou dos olhos para causar danos genéticos que provocam cancro e outras doenças. Por agora a empresa apenas aceita encomendas de instituições médicas.