O novo smartwatch Apple Watch Series 6 foi apresentado no passado dia 15 de setembro, num novo evento virtual da empresa. Durante o evento foi o seu sensor de leitura da oxigenação do sangue que recebeu mais atenções, mas as melhorias face ao modelo anterior não se ficam por aqui.

O Apple Watch Series 6 foi desmontado pelo iFixit, sendo desvendados alguns segredos.

O que esconde o Apple Watch Series 6?

A última “desmontagem” feita pelo iFixit foi ao Apple Watch Series 6. O novo smartwatch da Apple destacou-se no evento pelo seu sensor capaz de medir os níveis de oxigénio no sangue, mas há mais para descobrir por detrás deste sensor.

Aliás, sobre este sensor não há muito a dizer neste âmbito, uma vez que não foi possível desmontá-lo. Caso o tentassem fazer, refere a publicação, nada mais encontrariam se não um monte de “pedaços partidos”.

A bateria é um dos aspetos que merece desde logo destaque. Segundo o iFixit, as baterias que equipam os novos modelos de 40 e 44 mm são maiores que as dos modelos equivalentes da Série 5.

Em concreto, a bateria do modelo de 44 mm do Series 6 tem 3,5% mais de capacidade que do que a do Series 5. Já no modelos de 40 mm a capacidade é 8,5 % maior.

Este aumento não se deverá refletir em mais autonomia. Servirá, sim, para suportar as novas capacidades dos relógios e o novo processador. De referir que a Apple anunciou 18 horas de autonomia, tal como já havia feito para o modelo anterior.

Dentro deste relógio vem também o motor de vibração Taptic Engine da Apple que, neste novo relógio é fabricado, totalmente, a partir de materiais reciclados, tal como já acontece com o iPhone.

Por outro lado, destaca-se também a remoção do Force Touch. Segundo o iFixit, do ponto de vista da reparação, a remoção deste componente acaba por tornar as coisas mais fáceis.

Em resumo, o iFixit deixa indicação de que a substituição do ecrã é possível, mas difícil, ao contrário da bateria que é relativamente simples de substituir.

O processador tem componentes ligados com fios flexíveis que poderão facilmente ficar danificados durante alguma intervenção.