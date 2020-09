A KB4559309 foi uma atualização que trouxe uma novidade importante ao Windows 10. Foi com esta que a Microsoft tornou o novo Edge como o novo browser padrão, instalando-o de forma direta e sem qualquer intervenção dos utilizadores.

Na verdade, esta atualização trouxe também algo que não era pedido. Segundo o que foi descoberto, surgiram problemas de desempenho associados e que deixaram os utilizadores muito insatisfeitos. Este problema foi agora resolvido e a Microsoft lançou a solução.

Atualização do Edge trouxe problemas

O cenário das atualizações do Windows 10 não tem sido favorável para a Microsoft. A cada nova versão surgem problemas grandes e que muitas vezes impedem os utilizadores de tirarem o máximo das suas máquinas. A gigante do software resolve os problemas, mas sempre depois de afetarem os utilizadores.

A KB4559309 foi uma dessas atualizações problemáticas. Em primeiro lugar, trouxe o Edge e forçou-o a todos os utilizadores, mesmo que estes não o pretendessem, o que não os deixou satisfeitos. Em segundo lugar, e do que foi reportado, trouxe problemas de desempenho.

KB4559309 do Windows 10 é a culpada

A Microsoft reconheceu o problema e acabou por remover esta atualização, lançando depois uma nova que trazia novamente o Edge. Ainda assim, os problemas de desempenho mantiveram-se e os utilizadores continuaram afetados pelo problema, que parecia não ter solução.

Para piorar a situação, esta era uma atualização forçada e automática, o que impedia que fosse removida. Ao tentar o processo, os utilizadores tinham a opção de desinstalar bloqueada e tinham de a manter no Windows 10.

Microsoft lançou uma correção essencial

Com a atualização agora lançada, o problema fica resolvido e a KB4559309 tem definitivamente com todas as situações tratadas. Esta nova correção trata principalmente dos problemas de desempenho, trazendo ao Windows 10 o funcionamento correto.

Curiosamente, e caso ainda não tenham esta atualização, podem simplesmente descarregar e instalar o Edge manualmente. O Windows 10 ao detetar a sua presença, irá bloquear a instalação destas atualizações e assim evitar outros problemas que entretanto possam surgir.