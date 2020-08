As mais recentes atualizações do Windows 10 têm trazido algumas novidades importantes para este sistema. Uma delas, a KB4559309, focou-se em trazer o novo Edge para todos os utilizadores, de forma automática.

Esta foi instalada de forma automática e sem qualquer intervenção, mas acabou por trazer mais do que o esperado. As queixas acumulam-se agora e aparentemente esta está a tornar o Windows 10 muito mais lento.

Nova atualização com novos problemas para os utilizadores

O registo de atualizações do Windows 10 não tem sido nada positivo para a Microsoft. Poucas são os lançamentos que não trazem problemas adicionais para este sistema e que o tornam quase impossível de ser usado pelos utilizadores.

Com a atualização KB4559309 a Microsoft resolveu trazer o seu novo browser para todos os utilizadores. Esta foi instalada de forma automática e sem qualquer controlo dos utilizadores, que assim não tiveram forma de a impedir ou atrasar.

Windows 10 fica muito mais lento e menos funcional

Pois esta atualização parece ser mais uma com problemas identificados e que está a tornar o Windows 10 mais difícil de ser usado. As queixas referem que o sistema está mais lento no arranque, algo que não acontecia antes desta instalação da KB4559309.

Para além deste problema, há ainda muitos relatos de problemas na utilização do Windows 10. As apps estão mais lentas a serem abertas e até o carregar de páginas da Internet está mais lento e mais difícil de obter usar.

Microsoft já estará a tratar deste problema

Entretanto, e segundo uma mensagem que a Microsoft publicou no seu fórum, esta questão estará já a ser investigada pela gigante do software. Espera-se por isso que em breve surja mais uma atualização, que resolva de forma total este problema.

Esta é infelizmente mais uma situação em que as correções da Microsoft trazem problemas. Esta, em especial, estava focada em trazer uma novidade importante ao Windows 10, o Edge. Acabou, no entanto, por causar problemas que ainda estão por resolver.