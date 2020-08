E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades em smartphones Xiaomi, dos novos smartphones OPPO Reno4 Pro e Moto G9 Plus, do novo Galaxy Z Fold 2, analisámos o Hub EMTEC Type-C 6in1, e muito mais.

A relação da Samsung e da Microsoft sempre foi próxima e de apoio direto. Mesmo não tendo produtos que se aproximam, estas marcas têm sempre procurado desenvolver soluções em conjunto.

Agora que a Microsoft está a apostar nos SoC ARM, a Samsung resolveu investir também nesta e terá algo de especial a ser preparado. Segundo informações reveladas, haverá em breve um SoC Exynos dedicado a correr o Windows 10.

A plataforma Quick Charge da Qualcomm tornou-se num padrão no segmento do carregamento rápido. Assim, atualmente vemos esta tecnologia usada numa ampla variedade de telefones, tablets e muito mais. Contudo, agora na evolução para o Quick Charge 5, além de fiável, a gigante americana quer dar o salto para um enorme aumento de velocidade nos carregamentos.

Conforme temos visto, o carregamento rápido é a “evolução transgénica” do que se poderia esperar da evolução das baterias. Não havendo um salto no armazenamento, pode sim haver no tempo de carga.

A Xiaomi tem vindo surpreender o mercado e são várias as novidades ao nível dos smartphones que temos vindo a conhecer ao longo dos seus 10 anos de existência que se destacam da concorrência.

Num recente registo de patente pudemos conhecer um modelo com ecrã na frente e traseira, com uma grande câmara na traseira. Agora, o destaque do modelo que aqui apresentamos vai para o som. Em concreto para uns earphones integrados.

O Moto G9 Plus será a próxima surpresa da Motorola no segmento de média gama. E tudo indica que a empresa norte-americana está a apostar forte nas especificações, em especial na bateria.

De acordo com as mais recentes informações, o Moto G9 Plus terá uma bateria de 4.700 mAh. Ou seja, quase 20% maior do que a bateria do Moto G8 Plus.

Correspondendo à necessidade de ação imediata exigida pelo próprio planeta, e indo ao encontro daquilo que várias outras empresas já fizeram, como a Apple, a Microsoft estabeleceu um objetivo ambiental para a sua empresa também.

Até 2030, a Microsoft irá trabalhar em direção à neutralidade carbónica, abolindo o uso de combustíveis fósseis da empresa.

As portas USB-C são cada vez mais usadas para ligar os periféricos ao nosso computador, tablet e até smartphone. Contudo, grande parte dos acessórios que usamos não tem esta interface e precisa de uma “ponte” de ligação. Assim, a EMTEC disponibiliza o USB Type-C 6 in 1 HUB.

O hub que hoje apresentamos permite, portanto, transferência de alta velocidade com a opção de se poder ligar até 6 dispositivos em simultâneo. Provavelmente precisa deste gadget, por isso, vamos conhecer melhor as suas capacidades.

Lembram-se do WindFloat Atlantic, o primeiro parque eólico flutuante da Europa Continental que se encontra em Portugal? Segundo informações da EDP, este parque único está já totalmente operacional e a fornecer energia limpa à rede elétrica de Portugal.

As três unidades começam agora a injetar na rede elétrica nacional a energia produzida pelas suas turbinas de 8,4 MW, as maiores do mundo já instaladas numa plataforma flutuante.

Já faltam poucos dias para a Samsung dar a conhecer em pormenor a sua nova linha de produtos. Já se sabe com certeza que tipo de gadgets serão apresentados, mas ainda há muito por saber. Além do Galaxy Note 20, haverá espaço para a apresentação de outro smartphone, mas dobrável, o Galaxy Z Fold 2.

Estas são algumas das primeiras imagens reveladoras do seu design (com direito a uma pequena fuga de informação).

Apesar de o mercado dos smartphones estar em forte queda, a verdade é que os números mostram que a Huawei eclipsou a Samsung como a maior fabricante de smartphones do mundo no segundo trimestre de 2020. De acordo com o relatório da Canalys, esta é a primeira vez em quase uma década que uma empresa que não a Samsung ou a Apple lidera uma lista trimestral de remessas globais de smartphones.

Estes dados vêm reforçar a posição da marca no mercado desde abril.

Apesar deste ser um ano bastante diferente, por causa da pandemia do Covid, a temporada de Fórmula 1 não foi cancelada e como tal, também a sua congénere virtual também não o foi.

Dessa forma a Codemasters lançou a edição 2020 do seu simulador de Fórmula 1, tal como vem a acontecer todos os anos.

O Pplware já acelerou em F1 2020, para a Xbox One.

Hoje foi dia de evento OPPO. A marca, da família da OnePlus, acabou de apresentar um smartphone de gama média e um relógio inteligente. Em concreto, deu a conhecer o OPPO Reno4 Pro e o OPPO Watch com Wear OS.

Venha conhecer alguns pormenores destes dois modelos.

A Google não é uma marca que normalmente produza smartphones, no entanto, aqueles que já enviou para o mercado são equipamentos com características bastante interessantes.

Mas, agora, a empresa fundada em Menlo Park acaba de anunciar que vai lançar um novo smartphone já no próximo dia 3 de agosto!

Provavelmente, com o calor que se faz sentir, a ideia de ter o planeta totalmente coberto de neve até poderá não parecer credível. Contudo, uma mudança repentina e rápida no nível de radiação solar fez com que o gelo cobrisse a Terra totalmente há 717 milhões de anos.

Pese o facto de a última vez ter acontecido há muitos milhões de anos, os cientistas acreditam que tal evento já aconteceu várias vezes. Assim, a dúvida que se coloca é: poderá acontecer de novo?