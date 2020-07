WindFloat Atlantic: Parque eólico flutuante já está a funcionar em Portugal

Lembram-se do WindFloat Atlantic, o primeiro parque eólico flutuante da Europa Continental que se encontra em Portugal? Segundo informações da EDP, este parque único está já totalmente operacional e a fornecer energia limpa à rede elétrica de Portugal.

As três unidades começam agora a injetar na rede elétrica nacional a energia produzida pelas suas turbinas de 8,4 MW, as maiores do mundo jamais instaladas numa plataforma flutuante.

Depois de ter sido realizada com sucesso a ligação da última das três plataformas ao cabo de alimentação que percorre os 20 quilómetros de distância que separam o parque eólico da estação instalada em Viana do Castelo, a construção do parque está completa, revela o comunicado da EDP.

WindFloat Atlantic tem capacidade total instalada de 25 MW

Dado que pode situar-se em águas muito profundas, o WindFloat pode aceder a recursos energéticos em áreas marítimas muito vastas, respondendo a desafios sociais de relevo, como a transição para a energia limpa, a segurança da energia e as alterações climáticas, enquanto simultaneamente gera postos de trabalho, crescimento económico e oportunidades de investimento sustentável.

O WindFloat Atlantic tem uma capacidade total instalada de 25 MW e é o primeiro parque eólico flutuante semi-submersível do mundo e irá gerar energia suficiente para abastecer o equivalente a 60 000 utilizadores por ano, poupando quase 1,1 milhões de toneladas de CO2.

Segundo a EDP, as vantagens desta tecnologia são, entre outras, o facto de a montagem ser feita em terra, de não ser necessário um navio de transporte específico para o seu reboque e de não depender de operações offshore complexas, associadas à instalação das estruturas fixas tradicionais. Estes fatores contribuem para reduzir as despesas associadas ao ciclo de vida e os riscos.

