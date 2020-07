O Spotify é hoje o mais importante e mais usado serviço de streaming de música da Internet. Consegue ter cada vez mais utilizadores, competindo e batendo muitos outros serviços, que se julgavam ser melhores e com utilizadores até mais fieis.

Este serviço de streaming quer agora inovar ainda mais e apresentou duas novidades importantes. Estas vão permitir uma muito melhor ligação a outros dispositivos e a outros utilizadores, sendo uma delas já pedida há muitos anos pelos utilizadores.

Apesar de não trazer novidades de forma muito frequente, o Spotify tem dado aos utilizadores as melhores integrações e as melhores opções. São pequenas novidades que tornam todas as versões deste serviço mais simples de usar e mais adaptadas à realidade onde é usado.

Integração total com o Chromecast da Google

A primeira novidade traz a muito esperada e tantas vezes pedida integração com o Chromecast da Google. Depois de se conseguir ligar a muitos equipamentos, recorrendo ao Spotify Connect, tem agora todo o universo de dispositivos com Chromecast para os utilizadores poderem usar.

Esta foi agora anunciada de forma muito discreta e nem sequer de forma oficial. Na zona de dispositivos surgem agora todos os que tiverem presentes na mesma rede e que tenham a tecnologia Chromecast presente. Para tal é essencial ter a mais recente versão instalada.

Group Session: Experiência em grupo no Spotify

Uma segunda novidade foi igualmente agora apresentada. Esta estava já em testes há algum tempo, sendo agora disponibilizada a todos os utilizadores Premium. Falamos das Group Session, que permitem ouvir listas de músicas em conjunto com outros utilizadores.

Com uma simples partilha e leitura de um código, os utilizadores podem assim criar os seus grupos de audição. Esta está também na área de dispositivos e é extremamente simples de usar. De notar que esta novidade está mesmo só acessível aos utilizadores Premium e está ainda em beta.

Estas são apenas mais duas novidades as muitas que o Spotify tem apresentado aos utilizadores. Este serviço de streaming está assim mais acessível e pode ser ouvido em praticamente todo o lado, interagindo com todos os dispositivos e com todos os utilizadores.