Com a MIUI 12, a Xiaomi trouxe uma renovação completa para o seu Android. A nova versão está agora a chegar lentamente aos modelos que a vão suportar, provando assim que todo o trabalho realizado pela marca foi no bom sentido.

Esperava-se que a Xiaomi tivesse abrandado os desenvolvimentos desta versão, para se focar no seu lançamento. A verdade é que isto parece não ter acontecido e algumas novidades foram encontradas. Falamos por agora do controlo por toques na traseira.

Novidade escondida pela Xiaomi para smartphones

As marcas têm apostado em dar as melhores e mais modernas funcionalidades aos sistemas operativos que equipam os seus smartphones. A Xiaomi seguiu também este caminho e evoluiu a MIUI 12 para ter algumas novidades importantes, como já se viu no seu lançamento.

Com os desenvolvimentos a serem seguidos, uma novidade foi agora revelada e que poderá em breve ser uma realidade nos smartphones Xiaomi. Numa análise ao código da mais recente versão de testes da MIUI 12 foi descoberta a chegada do controlo por toques na traseira.

Em breve terá controlo por toques na traseira

Do que foi revelado, este código parece estar a ser ativamente desenvolvido e poderá em breve ser uma realidade para os utilizadores dos smartphones da Xiaomi. Foi possível ativar esta funcionalidade e perceber que estes toques podem ser duplos ou triplos.

Há também alguma liberdade que será dada aos utilizadores para definirem essas ações na MIUI 12. Do que foi visto, poderá ser feita uma captura de ecrã, ligar a lanterna, acedera o centro de controlo ou lançar a câmara. Caberá ao utilizador escolher a ação a tomar.

Mais uma melhoria para a MIUI 12

Não existe uma janela de tempo definida para que esta novidade seja apresenta aos utilizadores e nem como será feito. Espera-se que seja, no entanto, apresentada em breve, ainda que numa primeira fase nas versões de testes da MIUI 12 da Xiaomi.

Depois de termos visto a Apple a apostar nesta novidade no iOS 14, e já com muitas marcas Android a terem esta realidade há alguns anos, é agora a hora da Xiaomi. Esta é uma funcionalidade muito útil para rapidamente controlar um smartphone com apenas uma mão.