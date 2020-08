Amazfit Band 6 surge em loja online – a Mi Band 5 com SpO2 e Alexa

A Xiaomi Mi Band 5, aquando do seu lançamento na China, era aguardada com entusiasmo no mercado internacional. Contudo, quando foi lançada a versão global, foram muitos os Mi Fãs que revelaram a sua desilusão por não trazer nem o sensor SpO2, nem NFC.

Parte deste problema poderá ser ultrapassado com uma nova versão de uma smartband da Amazfit, modelo produzido pela mesma fabricante da Mi Band. A Amazfit Band 6 já surgiu listada numa popular loja online.

Foi numa popular loja online, AliExpress, que surgiu recentemente uma página com informações completas da Amazfit Band 6. Entretanto, a página já não está disponível, mas a informação não se perdeu…

Amazfit Band 6 ou mais uma versão da Mi Band 5?

Pela informação disponibilizada, a Amazfit Band 6 assemelha-se à Mi Band 5 da Xiaomi em muitos aspetos. Há que referir que a marca Amazfit pertence à Huami, uma empresa do ecossistema Xiaomi.

Pelas imagens disponibilizadas, ficam-se a conhecer os pormenores da smartband. Tem ecrã AMOLED de 1,1″ com vidro 2.5D e um botão tátil abaixo do mostrador. A Mi Band 5 tem ecrã ligeiramente maior de 1,2″. Disponibiliza mais de 45 mostradores de ecrã, podendo mesmo ser carregada uma imagem do utilizador.

Há ainda a indicação de que esta Amazfit Band 6 tem sensor SpO2 para medição do oxigénio no sangue, inclui lembrete do registo de saúde das mulheres, o que deverá ser semelhante ao que a Xiaomi indica como registo do ciclo menstrual. O PAI, Personal Activity Intelligence, que, em suma, analisa de forma constante a frequência cardíaca, também está presente.

É ainda feita a monitorização de 11 modalidades desportivas, tem resistência a água (5ATM) e a bateria pode ir até 15 dias de utilização.

A destacar também, surge a Alexa, que estará integrada na smartband da Amazfit. No entanto, o NFC não surge listado em nenhuma das imagens, pelo que se conclui que também esta versão não o venha a incluir.

Apesar da divulgação da informação, o preço, aparentemente, não estava disponível, contudo não se espera que seja muito diferente do preço da Mi Band.

Para já, saiba mais sobre a Xiaomi Mi Smart Band 5, a versão global: