Dos 0 aos 50% em 5 minutos? Qualcomm Quick Charge 5 até levanta pó!

A plataforma Quick Charge da Qualcomm tornou-se num padrão no segmento do carregamento rápido. Assim, atualmente vemos esta tecnologia usada numa ampla variedade de telefones, tablets e muito mais. Contudo, agora na evolução para o Quick Charge 5, além de fiável, a gigante americana quer dar o salto para um enorme aumento de velocidade nos carregamentos.

Conforme temos visto, o carregamento rápido é a “evolução transgénica” do que se poderia esperar da evolução das baterias. Não havendo um salto no armazenamento, pode sim haver no tempo de carga.

Qualcomm Quick Charge 5: Dos 0 aos 50% em 5 minutos

O mundo tem esperado pelo salto tecnológico das baterias. Cada vez há mais dispositivos dependentes deste componente e espera-se que a performance aumente. Como não tem acontecido uma evolução tão pungente, os fabricantes de smartphones querem que a bateria carregue mais rápido.

A Qualcomm também quer ter o seu contributo neste domínio e tem desenvolvido tecnologia de ponta. Assim, a empresa traz suporte para velocidades de carregamento de mais de 100 watts. O Quick Charge 5 é cerca de quatro vezes mais rápido que o Quick Charge 4.0+ (que atingiu 27 watts). A Qualcomm afirma que o Quick Charge 5 pode carregar um dispositivo com uma bateria de 4.500 mAh de 0 a 50% em apenas cinco minutos.

Retrocompatibilidade é também um trunfo

A empresa entende que pode haver mais a tirar desta nova tecnologia. Nesse sentido, mais importante do que as suas velocidades de carregamento, o Quick Charge 5 traz um superconjunto de todas as versões anteriores da Qualcomm do Quick Charge. Isto é, além de oferecer suporte completo para as especificações USB-Power Delivery, o Quick Charge 5 é compatível com todos os dispositivos que usam um padrão mais antigo.

Além disso, esta tecnologia é compatível com dispositivos USB-PD mais recentes, que incluem um número crescente de tablets e até portáteis.

Nesta linha da frente, como sabemos, está também a OPPO. Aliás, falámos disso há uns dias. Contudo, o que oferece agora a Qualcomm contrasta com algo como a nova tecnologia Flash Charge da OPPO. Embora o Flash Charge seja tecnicamente um pouco mais rápido com suporte até 125 watts de potência, o Flash Charge é uma tecnologia proprietária que não é muito usada em dispositivos que não são da OPPO.

O Quick Charge 5 também é 70% mais económico em termos de energia que o Quick Charge 4, o que deve levar a menos desperdício de energia e a temperaturas mais baixas de carregamento. Como resultado, a Qualcomm reivindica que o Quick Charge 5 funcione até 7 °C mais frio que o QC4. Para ajudar a prolongar a vida útil da bateria do seu dispositivo, o QC 5 inclui a nova tecnologia Battery Saver da Qualcomm, que visa maximizar a eficiência de energia e reduzir os impactos térmicos do carregamento.

Carregamento inteligente: bateria comunica com a base de carga

A Qualcomm quis levar mais “inteligência” à nova versão do carregamento rápido e criou aquilo a que chama de Smart Identification of Adapter Capabilities (Identificação inteligente das capacidades do adaptador). Portanto, esta tecnologia exige que os dispositivos QC5 comuniquem com o bloco de energia ao qual estão ligados. Assim, a tecnologia verifica parâmetros como as faixas de tensão, comportamento da corrente e muito mais, fazendo até medições de temperatura. Este tipo de monitorização poderá ajudar a uma vida mais saudável da bateria.

Embora não haja uma data definida para quando o Quick Charge 5 começará a aparecer nos dispositivos de retalho, a Xiaomi já se comprometeu a incluir o QC5 numa gama de produtos futuros. Portanto, o QC 5 poderá ficar amplamente disponível em dispositivos a partir do terceiro trimestre de 2020.