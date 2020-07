Xiaomi desenha smartphone com compartimento para earphones

A Xiaomi tem vindo surpreender o mercado e são várias as novidades ao nível dos smartphones que temos vindo a conhecer ao longo dos seus 10 anos de existência que se destacam da concorrência.

Num recente registo de patente pudemos conhecer um modelo com ecrã na frente e traseira, com uma grande câmara na traseira. Agora, o destaque do modelo que aqui apresentamos vai para o som. Em concreto para uns earphones integrados.

Mais um desenho futurista dos smartphones Xiaomi

As “invenções” da Xiaomi, há muito que têm trazido bons frutos ao mercado. A empresa tanto cria para as massas, com os mais tradicionais produtos, como cria para nichos, com designs que superam as expectativas e que até chegam a criar tendências.

Há umas semanas, o site Lets Go Digital escreveu pela primeira vez sobre umas imagens patenteadas pela marca e que davam conta de um smartphone com ecrã completo, sem câmaras visíveis e duas saliências na moldura superior.

Esta foi uma das primeiras imagens divulgadas que davam logo a perceção que essas saliências eram algo que se poderia remover. Na altura, especulou-se de que poderia ser algo relacionado com as câmaras ou com algum altifalante. Observando, assim, poderiamos mesmo está perante uma caneta ao estilo da S Pen da Samsung.

Especulações à parte, o site surge agora com mais imagens e mais informações que revelam a ideia da Xiaomi.

Earphones sem fios, acoplados no smartphone

O pedido de patente inicial feito pela Xiaomi, foi agora complementado com mais algumas informações registadas na plataforma de registo de design internacional WIPO.

Na primeira descrição da patente pode ler-se:

O título deste design é “Mobile Phone”; o produto que incorpora o design é usado principalmente para comunicação, jogos, reprodução musical, exibição de informações e / ou programa operacional; existem dois orifícios na parte superior de um telemóvel, que podem ser usados ​​para colocar fones de ouvido.

Já na segunda descrição, lê-se:

O título deste produto de design é “Earphone”; o produto que incorpora o design é usado principalmente para usar dentro dos ouvidos para transmitir um áudio; os recursos essenciais da aplicação do design envolvem a forma.

Assim, no próprio smartphone, a Xiaomi pretende criar uma forma de transporte prática para uns earphones completamente diferentes daquilo que já se viu no mercado. São um produto cuja parte do altifalante se roda de forma a poder ser colocado no ouvido.

Além disso, estes auscultadores poderão funcionar como altifalantes do próprio smartphone.

Associada a esta patente, há que considerar que se a Xiaomi pretender lançar para o mercado, efetivamente, algo do género, terá desafios de construção para enfrentar.