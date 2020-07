Planet Coaster: Console Edition anunciado

Planet Coaster, o famoso jogo de criação e gestão de um parque de diversões vai chegar às consolas (de última e próxima geração).

Em anúncio recente, a Frontier Developments revelou o lançamento de Planet Coaster: Console Edition.

Estamos no verão, portanto a melhor altura do ano para apresentar um jogo com esta temática. Uma temática que nos leva de imediato para épocas de férias, alegria, diversão e tempo livre.

Planet Coaster é um dos jogos mais emblemáticos de gestão, no qual os jogadores têm como objetivo o de criar e gerir, o melhor parque de diversões dos seus sonhos. E depois partilhá-los com a comunidade.

A Frontier Developments e a Sold Out revelaram recentemente que o jogo vai chegar às consolas em formato físico, com o lançamento de Planet Coaster: Console Edition.

O jogo irá apresentar, variadas opções de construção que serão implementadas de forma simplificada, para as necessidades das consolas.

Por outro lado, o jogador terá um controlo total sobre variados aspetos do dia-a-dia do parque. Preços das comidas, entradas de visitantes, contratação de staff ou simplesmente assistir à diversão dos visitantes e perceber o que deverá ser melhorado.

Um jogo de simulação e estratégia bastante interessante e divertido para quem gosta do género.

“Estamos orgulhosos em anunciar a continuação da nossa parceria com a Frontier, e estamos empolgados em trazer em formato físico, o jogo Planet Coaster: Console Edition no final do ano,” rferiu Garry Williams, CEO da Sold Out.

Planet Coaster: Console Edition será lançado no final do ano, por alturas do lançamento das novas consolas e sairá para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, e Xbox One.