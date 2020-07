OPPO anuncia tecnologia de 125W que carrega telefones em 20 minutos

Ontem já havíamos deixado no ar que algo estaria para aparecer com a chancela OPPO. Segundo algumas pistas deixadas pela marca, o foco estaria no carregamento rápido que poderia atingir uma nova meta, a dos 125W. Assim, sem surpresas, a empresa chinesa apresentou a nova tecnologia que carrega telefones em 20 minutos.

A fasquia aumentou o que deixa a porta aberta aos concorrentes que perseguem estes números, no que toca ao carregamento rápido.

OPPO Flash Charge – são 125W para carregamento rápido

A OPPO é líder há muito tempo em soluções de engenharia de carregamento rápido. Conforme devem estar lembrados, a marca desenvolveu a tecnologia por trás do sistema Dash Charge usado nos telefones OnePlus, por exemplo, e obteve resultados ainda mais rápidos em muitos dos seus próprios dispositivos. Atualmente, oferece o carregamento a 65W nos seus smartphones de topo.

Hoje, a empresa está a dar um passo adiante com o anúncio de um sistema de 125W que afirma ser o mais avançado do setor. Os números principais do sistema dizem que este pode carregar uma bateria de 4.000mAh em 20 minutos e até 41% em 5 minutos.

Para atingir esta potência, a tecnologia OPPO Flash Charge tem uma tensão de 20V enquanto a corrente máxima é de 6,25A.

Não se trata apenas de montar um grande adaptador de energia e ligá-lo a um telefone comum. Na verdade, este sistema está suportado no carregador, cabo e na própria bateria, visto que todos estes componentes precisam ser projetados juntos para segurança e eficiência.

A OPPO diz que o telefone, que ainda não é um produto comercial, usa células duplas 6C com “relação inovadora de bateria”, enquanto o carregador beneficia de propriedades aprimoradas de densidade de energia para não aquecer muito. Assim, conta com 10 sensores de temperatura adicionais que monitorizam o estado de carregamento e garantem mais segurança.

AirVOOC – o mais rápido carregamento sem fios

A OPPO tem sido extremamente lenta na adoção do carregamento sem fio, anunciando apenas o seu primeiro smartphone a usar a tecnologia no início deste ano, mas a empresa agora também afirma ter o sistema sem fios mais rápido.

A nova tecnologia AirVOOC de 65W pode carregar sem fios uma bateria de 4.000mAh em 30 minutos, afirma a empresa. Este carregador pode ser comparado com o SuperVOOC da OPPO que carrega com fios os atuais topos de gama da marca. Mesmo com as perdas de energia conhecidas dos carregadores sem fios, vemos uma evolução do carregamento muito estável.

Segundo informações, a OPPO projetou um carregador AirVOOC de 65W, mas não há informações sobre quando estará disponível ou que smartphones terão este suporte.

Por fim, a OPPO anunciou alguns adaptadores compactos que usam a tecnologia GaN para reduzir o seu tamanho. Há ainda um minicarregador SuperVOOC de 50W. Além desta potência, é surpreendente ver o seu tamanho e peso, que cabe em qualquer bolso.

Um outro produto a destacar é o OPPO 110W Mini Flash Charger, um pequeno carregador que, segundo a OPPO utiliza uma arquitetura inovadora de dois níveis, para obter uma conversão de energia mais eficiente e com temperatura mais equilibrada.