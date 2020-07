Microsoft está a testar células de combustível de hidrogénio para geradores de reserva

Correspondendo à necessidade de ação imediata exigida pelo próprio planeta, e indo ao encontro daquilo que várias outras empresas já fizeram, como a Apple, a Microsoft estabeleceu um objetivo ambiental para a sua empresa também.

Até 2030, a Microsoft irá trabalhar em direção à neutralidade carbónica, abolindo o uso de combustíveis fósseis da empresa.

Microsoft mais consciente

A Microsoft já trabalha com energias renováveis. Neste momento, as emissões provenientes do uso de gasóleo representam menos de 1% da totalidade de emissões da empresa. Isto, porque o principal utilizador deste combustível são os geradores de reserva. Estes são utilizados como uma solução de energia de reserva para o setor de computação em nuvem, nos centros de dados da Microsoft Azure. Ou seja, só são ativados se a energia falhar.

Não utilizamos muito os geradores a gasóleo. Ligamo-los uma vez por mês para garantir que estão a funcionar e fazemos um teste de carga uma vez por ano para garantir que podemos transferir carga para eles corretamente. Mas, em média, cobrem uma falha de energia menos de uma vez por ano.

Explicou Mark Monroe, engenheiro de infraestruturas da equipa do centro de dados da Microsoft.

Ainda assim, o centro de dados da Microsoft está quase ininterruptamente operacional, tornando a sua adaptação a métodos mais sustentáveis uma necessidade, na perspetiva da empresa.

Células de combustível de hidrogénio para geradores de reserva

Os custos de utilização de células de combustível de hidrogénio têm, nos últimos anos, descido. Assim, tornaram-se uma alternativa economicamente viável para alimentar os geradores de reserva, neste momento, alimentados a gasóleo.

Mark Monroe disse que

A ideia de os explorar [geradores de reserva] com hidrogénio sustentável enquadra-se perfeitamente nos nossos compromissos globais em relação ao carbono.

Além disso, os cientistas já provaram que as células de combustível de hidrogénio podem ser utilizadas para gerar energia sem libertar gases com efeito de estufa. Aliás, de acordo com o responsável ambiental da Microsoft e representante da empresa no Hydrogen Council, Lucas Joppa, a empresa sabe como fazê-lo. No entanto, precisa ainda de muita investigação e trabalho para perceber como resolver outros entraves associados. Por exemplo, o transporte do hidrogénio, o consumo adequado e como fazer o seu cálculo.

A Microsoft está a depositar esforços na descoberta de formas mais sustentáveis de trabalhar, além desta novidade acerca das células de combustível de hidrogénio para os seus geradores de reserva.

A sustentar a ideia de que as células poderão ser, a longo prazo, uma opção eficaz, um teste realizado pela Microsoft testemunhou uma série de servidores do centro de dados a ser alimentada pelas células de combustível de hidrogénio durante 48 horas consecutivas.