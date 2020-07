Jogos grátis no PS Plus para agosto

Agosto está a chegar e com o mês mais quente do ano, avizinham-se temperaturas altas também para quem possua subscrição válida de Playstation Plus.

Isto, pois já são conhecidas as novidades do serviço da Sony.

O mês de agosto acaba de entrar no horizonte e com ele vem o calor, as férias e também uma maior disponibilidade para se jogar um pouco mais.

Mesmo a calhar, a Sony revelou recentemente os jogos que chegam ao seu serviço Playstation Plus neste mês. Desta forma, quem tiver uma subscrição válida do serviço poderá fazer o download sem custos, dos seguintes jogos.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Este é um dos melhores jogos da série Call of Duty, tendo recebido a sua remasterização à relativamente pouco tempo (com texturas e animações melhoradas, renderização física, iluminação High Dynamic Range). Modern Warfare 2 Campaign Remastered chega ao PS Plus este mês e é uma aquisição de peso.

Em Modern Warfare 2. os jogadores enfrentarão uma nova ameaça global, decidida a destruir a sociedade tal como a conhecemos. Numa aventura repleta de ação os jogadores terão a oportunidade de redescobrir missões clássicas como Cliffhanger, The Gulag e Whiskey Hotel ao juntarem-se de novo a Soap, Price, Ghost e ao resto da Task Force 141 numa luta global para restaurar a ordem no mundo.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Este divertido jogo de ação multiplayer e baseado em alguns programas antigos de televisão, como Jogos Sem Fronteiras, chega em agosto ao PS plus.

Fall Guys desafia os jogadores a sobreviver a uma série de desafios bizarros, até restar apenas um participante. Trata-se de um jogo multijogador online para até 100 jogadores, onde cada um poderá testar a sua destreza em duelos todos-contra-todos ou em desafios co-op divertidos em que apenas a equipa vencedora avança para a ronda seguinte. Poderão ainda personalizar o seu Fall Guy para lhe acrescentar um toque de estilo.

A comunidade PlayStation Plus já ultrapassa os 41,5 milhões de utilizadores em todo o mundo. Desde o WipEout HD, um dos primeiros jogos oferecidos aos membros do PlayStation Plus, mais de 1000 jogos já foram oferecidos através do PlayStation Plus globalmente na última década.

De acordo com dados de abril de 2020, o top de downloads, a nível mundial, é:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

SONIC FORCES

Shadow of the Colossus

Call of Duty Black Ops 3

Destiny 2

De realçar também que, para aqueles que ainda não experimentaram as vantagens do Multijogador Online do PlayStation Plus, entre os próximos dias 8 e 9 de agosto, decorrerá mais um Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito.

MODO PlayStation Live

Entretanto, noutro espectro do ecossistema Playstation, a Sony revelou uma emissão online, transmitida na próxima quinta-feira, dia 30 de julho, a partir das 21h00, no canal de YouTube da PlayStation Portugal que apresentará à comunidade as melhores ofertas incluídas nas Promoções de verão da PlayStation. Para além de dar a conhecer as melhores ofertas incluídas nesta campanha promocional, o MODO PlayStation Live de quinta-feira contará com alguns momentos de gameplay, comentários com um convidado especial e ainda diversos passatempos, incluindo a possibilidade de se ganhar um cabaz com Death Stranding, a Edição Standard do Days Gone, um pack de jogos PlayStation Hits (God of War, UNCHARTED 4: O Fim de Um Ladrão e Horizon Zero Dawn), um Headset Wireless Gold e um DUALSHOCK 4.