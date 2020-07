GNR usa tecnologia a três dimensões para investigar acidentes

Portugal tem das melhores forças policiais da Europa. Para auxiliar nas investigações, usam tecnologias que normalmente até são desconhecidas de todos. Com tecnologia de ponta, a GNR tem conseguido desvendar 95% das investigações a acidentes rodoviários.

Sabia que a GNR portuguesa usa tecnologia tridimensional para investigar acidentes rodoviários?

Investigar um acidente implica analisar toda a sua dinâmica e as características da estrada e dos veículos, entre outros fatores.

De acordo com o JN, militares altamente especializados e tecnologia a três dimensões são algumas das razões para o sucesso da investigação de acidentes rodoviários. Segundo o que é referido pelo jornal, os casos não se resolvem ao ritmo de um episódio de uma série de televisão e com recurso a tecnologia de ponta que, em segundos tudo revela. No entanto, o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) recorre a tecnologia que aceleram a investigação.

GNR usa software que cria imagens tridimensionais

Exemplo disso é um programa informático que, após a inserção de dados recolhidos no local, cria uma imagem dinâmica tridimensional do acidente. Através deste conteúdo, é possível ter uma noção mais real de como tudo aconteceu. Este software é utilizado pela Equipa de Criminalística da Divisão de Investigação Criminal que é responsável pela elaboração dos relatórios técnicos referentes aos acidentes. Os documentos que são estruturados com base em fórmulas de física que, tal como o programa informático, determinam a dinâmica do acidente.

Para o sucesso das operações, há Guardas do Trânsito formados em cálculo dinâmico e física. A função dos investigadores de acidentes começa por preservar os meios de prova assim como isolar o local. É realizado depois um relatório fotográfico pormenorizado” que permita “sinalizar todos os vestígios” para assim ter o registo, em imagem, do que aconteceu. A avaliação da sinalização existente no local, assim como a análise das condições da via e a atenção a pormenores como a altura do sol na altura do embate são também essenciais para o sucesso da investigação.-