Já conhece o adaptador Hub EMTEC Type-C 6in1?

As portas USB-C são cada vez mais usadas para ligar os periféricos ao nosso computador, tablet e até smartphone. Contudo, grande parte dos acessórios que usamos não tem esta interface e precisa de uma “ponte” de ligação. Assim, a EMTEC disponibiliza o USB Type-C 6 in 1 HUB.

O hub que hoje apresentamos permite, portanto, transferência de alta velocidade com a opção de se poder ligar até 6 dispositivos em simultâneo. Provavelmente precisa deste gadget, por isso, vamos conhecer melhor as suas capacidades.

HUB EMTEC com ligações que vai precisar no dia a dia

Computadores, tablets e smartphones estão a usar cada vez mais as portas USB-C. Como tal, o utilizador é confrontado com interfaces de ligação novas para usar os seus acessórios de sempre. Quer seja um cartão de memória, uma penUSB ou até uma ligação HDMI, tudo poderá passar por um HUB de ligação.

Especificações Adaptador Hub EMTEC Type-C 6in1

Ao ligar-se às portas USB-C do seu computador, este HUB converte assim várias interfaces de ligação.

Interface de dispositivo USB USB 3.0 (3.1gen1), USB 2.0, USB 1.1

Carregamento da interface upstream (entrega de energia – PD)

Compatível com a especificação de entrega de energia USB 2.0

Suporta 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, potência máxima de carga 100W

Suporta DisplayPortTM 1, 2lanes

Em conformidade com a especificação DisplayPort1.2a.

HDMI até 1080p a 60Hz ou UHD 3840×2160 a 30Hz.

Suporte Secure DigitalTM v1.0 / v1.1 / v2.0 / SDHC / SDXC (capacidade de até 2 TB).

Suporte Secure DigitalTM v3.01 UHS-I (velocidade ultra-alta): SDR12 / SDR25 / SDR50 / DDR50 / SDR104

Porta Type-C: compatível com USB Power Delivery Specification Revision3.0, (Suporte 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, potência máxima de carga 100W)

Conforme podemos perceber, o hub será muito útil para não complicar a sua área de trabalho com dúzias “adaptadores” pendurados. Assim, com apenas um, poderá ter o que precisa para se ligar ao computador.

Inseparável do seu portátil

A indústria da tecnologia está a fazer um ótimo trabalho ao adotar o USB-C. No entanto, ainda teremos de esperar uns anos até todos os nossos periféricos favoritos terem a mesma porta. Por exemplo, a Apple equipou os seus mais recentes MacBook Air e MacBooks Pro com portas USB-C que servem até para carregar as suas baterias.

O próprio iPad Pro vem equipado com este tipo de porta e assim permite uma ação maior com muitos periféricos, tornando o tablet num canivete suíço na produção. Até porque este hub é compatível com todos os computadores que atendam a USB3.1 GEN1 / USB3.1 GEN2. Além disso, também é compatível com smartphones com saída funcional completa do Tipo C (suporte PD / DP / USB3.1 ao mesmo Tempo). Exemplo de equipamentos que podem tirar proveito deste hub: Huawei P40 Pro ou o Samsung S10 (entre muitos outros).

Atualmente, as pessoas a trabalhar em casa precisam de ter compatibilidade com várias portas para ligar vários periféricos, como o teclado, rato ou monitor. Mas também poderá ser necessária a ligação ao smartphone, à impressora, ao scanner, ao leitor de cartões ou até ao projetor multimédia para trabalhar alinhado com o que lhe é pedido.

Assim, olhe para este tipo de acessório como o ponto de ancoragem de muitos equipamentos que fazem parte da sua vida profissional, social ou académica.

Adaptador Hub EMTEC