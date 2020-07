A relação da Samsung e da Microsoft sempre foi próxima e de apoio direto. Mesmo não tendo produtos que se aproximam, estas marcas têm sempre procurado desenvolver soluções em conjunto.

Agora que a Microsoft está a apostar nos SoC ARM, a Samsung resolveu investir também nesta e terá algo de especial a ser preparardo. Segundo informações reveladas, haverá em breve um SoC Exynos dedicado a correr o Windows 10.

Um Exynos para correr o Windows 10

Depois de conquistar o mercado dos sistemas operativos com o Windows 10, a Microsoft resolveu tentar novas áreas. Para isso associou-se à Qualcomm para criar uma versão única deste sistema, a correr nesta arquitetura.

Assim, surgiu uma primeira proposta e que parece ser o futuro do mercado. Tudo funciona da forma como nos habituámos, mas corre numa plataforma que é naturalmente menos exigente em termos energéticos e noutras áreas.

Uma nova aposta da Samsung nos SoC ARM

Depois de provado a sua utilidade, no Surface Pro X, surge agora um rumor interessante para a Microsoft. A Samsung deverá estar a preparar um novo SoC para aproveitar esta nova versão do Windows 10. Será baseado no Exynos 1000 e terá o nome de Exynos 1.

A Samsung terá também criado uma versão dedicada a este sistema operativo da Microsoft baseada no Exynos 990. No entanto, a marca não terá ficado satisfeita com o resultado e não terá avançado com o projeto.

A confirmação da aposta da Microsoft

Estas são excelentes notícias da Samsung para a Microsoft, para o Windows 10 e para os utilizadores em geral Liberta assim os fabricantes de computadores da dependência da Qualcomm e da sua oferta de Snapdragon.

A chegada da Samsung a esta área é importante e mostra uma aposta clara nesta nova realidade para os computadores. Assim, é quase certo que a próxima atualização do Galaxy Book se baseie já nesta proposta Exynos, dependendo claramente dos resultados que os testes a realizar tenham.