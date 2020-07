A par com o WhatsApp, o Telegram tem conseguido crescer e tornar-se uma alternativa para todos os que querem trocar mensagens na Internet. Com funcionalidades únicas, este serviço garante a segurança dos utilizadores de muitas formas.

Com atualizações constantes, o Telegram procura sempre inovar e trazer melhorias importantes. Na chegada da mais recente versão, voltaram a inovar e a apresentar muitas melhorias. São novamente atualizações que tornar único este excelente serviço.

Ficheiros maiores e vídeo na apresentação

São muitas as novidades que agora foram apresentadas pela equipa do Telegram. Procuram melhorar um serviço já excelente e que está constantemente a ser otimizado. Uma das maiores novidades é o aumento do tamanho das partilhas de ficheiros. Agora já podem ser partilhados com tamanho até 2 GB.

Outra novidade que agora surgiu está na apresentação dos utilizadores. Estes tinham apenas a possibilidade de usar imagens, mas a mudança traz finalmente os vídeos. Assim, qualquer outro utilizador pode ver o clip criado. Numa conversa, será apenas mostrada uma imagem desse vídeo.

Melhorar imagens no Telegram

Os vídeos ou fotografia captadas com a câmara frontal têm agora uma novidade. No editor que o Telegram tem presente, podem agora melhorar a imagem, em especial a pele e todas as suas imperfeições. Num processo simples podem melhorar qualquer fotografia.

Para os grupos há agora ainda mais informação útil e importante. As estatísticas presentes dão aos gestores dados sobre a utilização destes, nomeadamente as mensagens trocadas, as imagens enviadas ou os utilizadores mais ativos. Estas só estão disponíveis para grupos com mais de 500 utilizadores.

Novidades únicas nas apps deste serviço de mensagens

Quanto a novidades diretas e únicas, temos agora no Android a possibilidade de recortar e rodar vídeos no editor da app. Também na versão para desktop há alterações importantes. Assim, e nesta plataforma, podem agora usar mais do que uma conta.

Estas novidades podem ser já usadas nas mais recentes versões das apps. Só precisam de as atualizar e de imediato estas vão estar presentes e disponíveis para todos. Mais uma vez fica provado que o Telegram é um serviço único de mensagens e que está sempre a ser melhorado.