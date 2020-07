5G: NOS, MEO e Vodafone não vão usar Huawei no core da rede

Tendo em conta as características, o 5G é sem dúvida um enorme salto no mundo das telecomunicações. Isso irá ter reflexo em várias áreas da sociedade, especialmente no mundo empresarial. No entanto, todas as estratégias foram desenhadas antes do mundo ter entrado numa era de pandemia e nesse sentido terá de existir certamente uma avaliação (tendo em conta o investimento por parte dos países).

Segundo notícias recentes, a NOS, MEO e Vodafone não irão mesmo usar equipamentos da chinesa Huawei no core da rede.

Huawei sem equipamentos no core da rede 5G em Portugal

As três empresas que dominam o mercado das telecomunicações em Portugal revelaram que não vão usar tecnologia Huawei [HWT.UL] nas suas redes 5G, apesar de o governo portugueses não proibir a empresa chinesa de fornecer infraestrutura crítica. O core (assim designado no mundo das redes), ou seja, a estrutura principal de comunicações, abrange servidores, gateways, equipamentos de segurança e routers que encaminham o tráfego para as antenas.

Até o momento ainda não houve uma reação do governo português, mas o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse à Reuters que “não há problemas à priori” com nenhum fabricante “. O ministro referiu ainda que “Não tem nada a ver com as opções ou imposições do Governo português, que nesta matéria está absolutamente alinhado com a orientação europeia”.

Nuno Santos revelou ainda que um grupo criado pelo governo português para avaliar riscos e questões de segurança cibernética relacionadas com o 5G concluiu que não havia nenhum problema de segurança com nenhum fornecedor em particular.

A Huawei ainda não reagiu a esta situação. Uma porta-voz da NOS disse à Reuters que a empresa “não terá equipamentos Huawei na sua rede principal” e escolherá os “melhores parceiros” para cada um dos componentes da rede.

A Vodafone Portugal revelou que “A Vodafone anunciou que na sua rede 5G principal não incluirá a Huawei nas mais diferentes operações; portanto, naturalmente, a Vodafone Portugal não é exceção”.

De acordo com um estudo recente foi revelado que a exclusão da Huawei das redes 5G pode ter um impacto de 40 mil milhões de euros no PIB europeu até 2035. Já no caso de Portugal o impacto pode ser de 63 milhões em Portugal.