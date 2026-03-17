MEGA PROMO Alojamento Web: Coloque o seu Site Online desde 0,7€/mês

Se está a pensar criar um site, lançar um projeto online ou começar um negócio digital, este pode ser o melhor momento para o fazer.

A dominios.pt lançou uma promoção limitada com até 90% de desconto em Alojamento Web, permitindo colocar um site online por menos de 1€/mês, com domínio incluído e segurança profissional.

Esta campanha é válida apenas para novas encomendas anuais e durante um período promocional limitado, o que significa que quem quiser aproveitar os preços reduzidos deve agir rapidamente. Veja todos os planos de Alojamento Web em promoção.

Porque é que esta promoção de alojamento web é uma excelente oportunidade?

Criar um site implica considerar vários fatores que influenciam diretamente o custo final. Entre os principais estão o registo do domínio (o endereço do site), o alojamento web onde o site ficará armazenado, o design e desenvolvimento da página, bem como eventuais funcionalidades adicionais, como loja online, formulários ou integrações com outras ferramentas.

Dependendo da complexidade do projeto, os custos podem variar bastante: desde valores mais reduzidos quando se utilizam plataformas como o WordPress com templates pré-definidos, até investimentos mais elevados quando se opta por um design totalmente personalizado e desenvolvimento à medida.

De forma resumida, criar um site profissional normalmente implica vários custos:

registo de domínio

alojamento web

certificado SSL

segurança do site

emails profissionais

Com esta promoção, grande parte destes recursos já estão incluídos no plano, reduzindo significativamente o investimento inicial.

Entre as principais vantagens destacam-se:

Até 90% de desconto no alojamento

no alojamento Domínio gratuito no primeiro ano

no primeiro ano Certificado SSL incluído

Instalação automática de WordPress

de WordPress Segurança avançada para proteger o site

Tudo isto permite lançar um projeto digital com um investimento mínimo e infraestrutura profissional desde o primeiro dia.

Coloque o seu site online em poucos minutos

Uma das maiores barreiras para quem quer criar um site é a parte técnica, que muitas vezes parece complexa para quem não tem conhecimentos de programação ou desenvolvimento web. No entanto, atualmente existem soluções simples e intuitivas que permitem criar e publicar um site de forma rápida, sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

Com os planos de Alojamento Web da Dominios.pt, o processo é simples:

Escolha o plano de alojamento Registe o seu domínio gratuito Instale WordPress com 1 clique Comece a construir o seu site

Mesmo sem experiência técnica, é possível ter um site funcional em menos de uma hora.

Infraestrutura profissional para projetos que querem crescer

Apesar do preço promocional, os planos incluem uma infraestrutura pensada para garantir desempenho, estabilidade e segurança, mesmo à medida que o projeto evolui e recebe mais visitantes. Esta base tecnológica permite que o site funcione de forma rápida e fiável, oferecendo uma boa experiência aos utilizadores e suporte para o crescimento do negócio online.

Entre os recursos disponíveis estão:

Discos rápidos NVMe / SSD

Backups automáticos

Emails profissionais ilimitados

Bases de dados MySQL

Segurança avançada com proteção contra malware

Isto significa que o seu site terá velocidade, segurança e escalabilidade desde o primeiro dia.

Para quem é ideal esta promoção

Esta promoção é ideal para quem quer criar ou melhorar a sua presença online sem ter de fazer um grande investimento inicial. É especialmente indicada para:

Empreendedores: Quem quer lançar um projeto online com baixo investimento inicial.

Quem quer lançar um projeto online com baixo investimento inicial. Pequenas empresas: Negócios que precisam de presença online profissional.

Negócios que precisam de presença online profissional. Freelancers e criadores de conteúdo: Ideal para portfólios, blogs ou páginas de serviços.

Ideal para portfólios, blogs ou páginas de serviços. Lojas online: Infraestrutura preparada para instalar plataformas de ecommerce como WordPress e WooCommerce.

Oferta extra: domínio gratuito no primeiro ano

Outro destaque da campanha é a oferta de um domínio no primeiro ano, disponível em várias extensões populares, nomeadamente: .pt, .eu, .online, .site, .me, .website, .fun.

Desta forma, pode começar um projeto online sem pagar o registo do domínio no primeiro ano, reduzindo ainda mais o custo inicial.

Atenção: promoção válida apenas por tempo limitado

A campanha de até 90% de desconto em Alojamento Web é válida apenas durante um período promocional e apenas para novas encomendas anuais.

Quando a promoção terminar, os planos regressam ao preço normal.

Se está a pensar criar, um site profissional, um blog, um portfólio ou uma loja online, este é provavelmente o momento mais barato para começar.

Comece hoje o seu projeto online

Nunca foi tão fácil e barato lançar um site. Com esta promoção pode ter Alojamento profissional por menos de 1€/mês com domínio gratuito no primeiro ano, Certificado SSL incluído e instalação automática de WordPress!

Tudo isto por 0, 70€/mês no primeiro ano. Aproveite a promoção e escolha o seu plano de Alojamento Web.