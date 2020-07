Roblox já tem mais de 150 milhões de jogadores por mês

Se tiverem filhos ou lidarem diretamente com crianças no vosso dia a dia, então o mais provável é que já tenham ouvido falar do Roblox. Trata-se de uma plataforma de criação de jogos online lançada em 2006, mas que nos últimos anos tem visto a sua popularidade crescer significativamente.

Segundo as informações mais recentes, o Roblox alcançou já a surpreendente marca de 150 milhões de jogadores por mês.

Roblox é uma plataforma onde os utilizadores podem criar jogos e jogar online. O serviço tem tido cada vez mais adesão por parte dos gamers e os últimos dados divulgados confirmam essa mesma realidade.

Roblox ultrapassa a marca de 150 milhões de jogadores mensais

De acordo com as últimas informações, o Roblox conta já com mais de 150 milhões de jogadores por mês. Para além disso, a Roblox Corporation, empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma de jogos, afirmou que a expetativa é também alcançar os 250 milhões de dólares, cerca de 211 milhões de euros, em receitas neste ano de 2020.

Estes são mesmo voos altos, pois em 2011 a Roblox Corporation conseguiu arrecadar 110 milhões de dólares em receitas, perto de 93 milhões de euros.

Segundo o site Tweak Town, a pandemia da COVID-19 promoveu o considerável aumento do número de jogadores no Roblox. Esta realidade surpreendeu até os próprios programadores que, assim, durante a conferência anual se mostraram bastante otimistas quanto ao futuro da plataforma.

De acordo com David Baszucki, co-fundador e CEO da Roblox Corporation:

As conquistas da nossa comunidade de programadores superaram até as nossas expectativas mais esperançosas. O nosso foco é dar aos programadores as ferramentas e recursos que eles precisam para alcançar a sua visão e criar experiências maiores, mais complexas e mais realistas – construir o Metaverso de forma coletiva”.

A última vez que o número de jogadores na plataforma foi divulgado remonta a fevereiro de 2020, quando se contabilizavam 115 milhões de gamers.

Resumidamente, em apenas 5 meses a plataforma conquistou mais 35 milhões de utilizadores, sendo que a esmagadora maioria entrou logo após o começo da quarentena.

