Xiaomi não pretende atualizar os seus smartphones para o HarmonyOS

A Huawei criou o seu próprio sistema operativo para smartphones em resposta às sanções e impedimentos aplicados pelo Estados Unidos. O sistema deverá chegar em 2021, mas muitos utilizadores da marca chinesa estão ansiosos para o experimentar.

No entanto, a também chinesa Xiaomi parece não estar interessada nesta alternativa. E mesmo mantendo boas relações com a Huawei, a marca não pretende atualizar os seus smartphones para o HarmonyOS.

HarmonyOS: o sistema operativo da Huawei está a chegar

Para se tornar cada vez menos dependente dos EUA, a Huawei procurou soluções que lhe permitam dar continuidade à produção de smartphones.

De entre as alternativas encontradas, a empresa chinesa deixou o Google Play e criou a sua própria loja de aplicações, a AppGallery. E de acordo com as informações, a loja está a ter uma grande aceitação entre os utilizadores.

Para além disso, e para deixar de estar sob as amarras do Android da Google, a marca de Ren Zhengfei arriscou e desenvolveu também o seu sistema operativo para smartphones. O HarmonyOS surge assim como resposta aos bloqueios do governo de Donald Trump, e deverá chegar já em 2021.

No entanto, a Huawei já lançou o site oficial do sistema operativo, e disponibilizou o código-fonte do OpenHarmony para download. Para além disso, a fabricante também confirmou que o HarmonyOS vai poder ser instalado nos smartphones com EMUI 11.

Em suma, este sistema parece ter tudo para dar certo… mas será que vai conquistar as restantes marcas e levá-las a abandonar o Android?

Xiaomi não está interessada no HarmonyOS

Apesar de manter boas relações com a Huawei, a Xiaomi confirmou que não pretende atualizar os seus equipamentos para o HarmonyOS.

Recentemente um vídeo falso foi divulgado nas redes sociais onde um suposto executivo da Xiaomi dizia que a empresa iria adotar o sistema da Huawei. E que esta migração iria fazer a marca abandonar o MIUI. Mas esse vídeo já foi ‘desmascarado’ e assinalado como falso.

Assim, a Xiaomi desmentiu taxativamente o conteúdo do vídeo e reforça que não tem planos para adotar o HarmonyOS nos seus smartphones e tablets. Para além disso não passa pela cabeça da empresa de Lei Jun descontinuar o seu sistema MIUI.

