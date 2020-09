Foi no último dia de agosto que surgiu uma grande revelação do OnePlus 8T. Este novo smartphone da OnePlus foi citado pela própria marca numa atualização de testes do Android 11 dedicado à série 9.

Entretanto, algumas especificações foram surgindo e uma nova informação dá conta da data de lançamento que deverá estar marcada para meados de outubro.

É certo que a OnePlus se prepara para lançar mais dois smartphones da linha 8. Trata-se dos OnePlus 8T e 8T Pro. Contudo, Não deverão variar muito em termos de especificações.

Algumas especificações

Várias fontes avançam que o 8T virá equipado com um ecrã AMOLED de 6,55″ com taxa de atualização de 120Hz. Além disso, trará uma câmara principal de 48 MP.

Esta câmara principal fará parte de um módulo de quatro câmaras colocado na traseira. Será assim acompanhada de uma ultra grande angular de 16 MP, uma macro de 5 MP e outra de profundidade de 2 MP.

Especula-se que venha equipado com o processador Snapdragon 865+, com 8 GB de RAM e ainda com 128 GB de armazenamento interno. Há ainda uma outra versão de 12GB + 256GB.

Pela revelação feita pela marca, confirma-se que já trará o Android 11 e a respetiva OxygenOS 11.

OnePlus 8T e 8T Pro deverão chegar a 14 de outubro

Agora, uma nova publicação avança o dia 14 de outubro como data de lançamento. Geralmente, a linha T de smartphones da OnePlus costuma chegar em setembro, mas também esta empresa viu o seu cronograma de lançamentos alterado devido à pandemia.